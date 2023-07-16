Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez için teklifi belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kadrosunda görmek için ısrarcı olduğu Bologna'nın Arjantinli yıldızı Nicolas Dominguez için pazarlık süreci başladı. Sarı-Lacivertli kurmaylar kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Nicolas Dominguez için İtalyan kulübüne 8.5 milyon Euro teklif etti. Arjantinli yıldızı önümüzdeki yıl bedelsiz kaptırmak istemeyen Bologna da Fenerbahçe'den 13.5 milyon Euro talep etti. Sarı-Lacivertli kurmayların Dominguez'in menajeri ile de bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin olumlu geçtiği ifade ediliyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere Fenerbahçe'nin fiyatı bir miktar artırması, Bologna'nın da indirime gitmesi durumunda anlaşma sağlanma olasılığı oldukça yüksek. Arjantin Milli Takım formasını 11 kez giyen 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun hem hücum hem de savunma tarafını oynayabildiği için İsmail Kartal'ın tercih ettiği bir isim konumunda. Arjantinli yıldız için bu hafta içinde olumlu gelişmeler bekleniyor.

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