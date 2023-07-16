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    Fenerbahçe ve Beşiktaş, Tadic için karşı karşıya

    Ajax’la sözleşmesini fesh eden Dusan Tadic’e 2+1 yıllık kontrat öneren Beşiktaş 34 yaşındeki Sırp yıldıza da 3 milyon Euro maaşın yanı sıra 3 milyon Euro da imza parası teklif etti Tadic ise 4 milyon Euro yıllık ücret, 4 milyon Euro imza parası ve 3 yıllık net sözleşme istiyor. Fenerbahçe’nin de transferi için devrede olduğu Tadic, şu an Hollanda’da menajeri ile seçenekleri değerlendiriyor

    Tadic kapışması

    Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde bulunan Dusan Tadic'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... 34 yaşındaki futbolcu önceki gün kulübü Ajax'la sözleşme feshi için görüşmüş ve anlaşma sağlamıştı. Şu an serbest durumda bulunan tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş Tadic için resmi teklifte bulunmuştu. Yıldız futbolcuya 2+1 yıllık kontrat öneren Siyah- Beyazlılar yıllık 3 milyon Euro garanti ücret ve 3 milyon Euro'da imza parası teklif etti. Tadic'in ise Beşiktaş'tan 4 milyon Euro yıllık ücret, 4 milyon Euro imza parası ve opsiyonsuz olarak 3 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi.

    GELEN TEKLİFLERE BAKIYOR

    Yıldız sol kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli futbolcu için henüz bir teklifte bulunmadığı ama oyuncuyla yakından ilgilendiği ifade ediliyor. Yeni sezonda Türkiye'de forma giyme ihtimali bulunan 34 yaşındaki Sırp futbolcunun şu an menajeri ile birlikte Amsterdam'da teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. Şu an için Beşiktaş'a daha yakın olduğu öne sürülen Tadic'in yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.

    MÜTHİŞ PERFORMANS

    Önceki gün Ajax'la sözleşmesini fesh eden Dusan Tadic Hollanda ekibi ile 219 lig maçına çıktı. 34 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 119 gol, 140 asistlik harika bir performansa imza attı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş, Tadic için karşı karşıya
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