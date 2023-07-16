Fenerbahçe ve Beşiktaş, Tadic için karşı karşıya

Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde bulunan Dusan Tadic'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... 34 yaşındaki futbolcu önceki gün kulübü Ajax'la sözleşme feshi için görüşmüş ve anlaşma sağlamıştı. Şu an serbest durumda bulunan tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş Tadic için resmi teklifte bulunmuştu. Yıldız futbolcuya 2+1 yıllık kontrat öneren Siyah- Beyazlılar yıllık 3 milyon Euro garanti ücret ve 3 milyon Euro'da imza parası teklif etti. Tadic'in ise Beşiktaş'tan 4 milyon Euro yıllık ücret, 4 milyon Euro imza parası ve opsiyonsuz olarak 3 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi.

GELEN TEKLİFLERE BAKIYOR

Yıldız sol kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli futbolcu için henüz bir teklifte bulunmadığı ama oyuncuyla yakından ilgilendiği ifade ediliyor. Yeni sezonda Türkiye'de forma giyme ihtimali bulunan 34 yaşındaki Sırp futbolcunun şu an menajeri ile birlikte Amsterdam'da teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. Şu an için Beşiktaş'a daha yakın olduğu öne sürülen Tadic'in yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.

MÜTHİŞ PERFORMANS

Önceki gün Ajax'la sözleşmesini fesh eden Dusan Tadic Hollanda ekibi ile 219 lig maçına çıktı. 34 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 119 gol, 140 asistlik harika bir performansa imza attı.