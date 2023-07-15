Transferde büyük oynayan G.Saray M.United'ın Brezilyalı yıldızı Fred'in peşinde!

Geçen sezon yaptığı flaş transferlerle şampiyonluğa ulaşan Galatasaray bu yaz da taraftarını ayağa kaldıracak hamleler yapıyor. Aslan, İspanyol sol bek Angelino'yu renklerine kattıktan sonra yeni yıldızları transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Orta sahaya da çilek transferi yapacak olan Galatasaray bir süredir PSG'nin Arjantinli orta sahası Leandro Paredes ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine bir başka yıldız daha geldi. Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta forma giyen 30 yaşındaki merkez orta saha Fred'i istediği öğrenildi.