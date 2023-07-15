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    • Spor
    • 15.07.2023 22:48
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    • 15.07.2023 22:48
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    TFF'den 1959 yılı öncesi şampiyonluklarına ilişkin flaş açıklama: Özel komisyon kurulacak

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1959 yılı öncesi şampiyonluklarına ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, " 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmi statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir" denildi.

    TFF’den 1959 yılı öncesi şampiyonluklar için karar

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1959 yılı öncesi şampiyonluklarına ilişkin açıklama yaptı. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularının çözümüne ilişkin somut adımlar atıldığı belirtildi.



    1959 öncesi şampiyonluklar konusunu değerlendirmek üzere bir komisyon oluşturulmasına karar verildiği vurgulanarak, şu ifadeler aktarıldı:

    "Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmi statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir."

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    Balıkesir Belediyesi
    Haberler Spor TFF'den 1959 yılı öncesi şampiyonluklarına ilişkin flaş açıklama: Özel komisyon kurulacak
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