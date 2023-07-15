Pereyra bitiyor! Beşiktaş bir süredir aradığı 10 numarayı buldu

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş, 10 numara mevkisi için flaş bir hamle yaptı. Kara Kartal, İtalyan ekibi Udinese ile kontratı sona ermiş olan Arjantinli yıldız orta saha oyuncusu Roberto Pereyra ile anlaşmaya vardı.
İSTANBUL'A ÇAĞRILDI
Transferle ilgili son detayları görüşmek üzere İstanbul'a davet edilen 32 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından Kartal ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
5 GOL, 8 ASİSTİ VARDI
Merkez orta saha, 10 numara ve sağ açıkta oynayabilen 1.82 boyundaki Pereyra, her iki ayağını da etkin bir şekilde kullanabiliyor. Geçen sezon Udinese'de 36 maça çıkan Tecrübeli futbolcu 5 gol atarken, 8 de asist katkısı verdi.
KARİYERİ ÇOK PARLAK
Daha önce Watford, Juventus ve R.Plate formalarını giyen Pereyra, futbol kariyerinde toplam 429 maça çıkarken 47 gol, 53 asistlik performans sergiledi.