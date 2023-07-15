Pereyra bitiyor! Beşiktaş bir süredir aradığı 10 numarayı buldu

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş, 10 numara mevkisi için flaş bir hamle yaptı. Kara Kartal, İtalyan ekibi Udinese ile kontratı sona ermiş olan Arjantinli yıldız orta saha oyuncusu Roberto Pereyra ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A ÇAĞRILDI

Transferle ilgili son detayları görüşmek üzere İstanbul'a davet edilen 32 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından Kartal ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.