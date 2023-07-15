ÖZEL | Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Mertens'in yerine gelecek

Galatasaray'a geçen sezon Napoli'den ayrılarak imza atan Dries Mertens, şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Belçikalı yıldız, Sarı-Kırmızılı formayla 33 maçta 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
ÇOK FORMDAYKEN SAKATLANDI
Mertens, geçen sezon ekim ayından, şubat ayına kadar ligde çıktığı 12 maçta 5 gol, 2 asist yaparak takımı sırtlarken, mart ayı başında yaşadığı diz sakatlığı sonrası duraklama dönemine girdi.
SONRA DÜŞÜŞE GEÇTİ
Sakatlık sonrası düşüşe geçen Mertens, kalan haftalarda sadece Alanyaspor maçında 1 gol, 1 asist yapabildi.