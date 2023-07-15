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    • Spor
    • 15.07.2023 14:50
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    • 15.07.2023 14:50
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    ÖZEL | Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Mertens'in yerine gelecek

    Galatasaray'da Dries Mertens'e gelen teklifler sonrası yönetim teyakkuza geçti. Sarı-Kırmızılılar, Belçikalı yıldızın ayrılma ihtimaline karşın listesinde bulunan isimlerden ilkiyle temasa geçti. Cimbom'un istediği Tangocu 10 numara kim? Detaylar haberimizde...

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Mertens’in yerine gelecek

    Galatasaray'a geçen sezon Napoli'den ayrılarak imza atan Dries Mertens, şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Belçikalı yıldız, Sarı-Kırmızılı formayla 33 maçta 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

    Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Mertens’in yerine gelecek

    ÇOK FORMDAYKEN SAKATLANDI

    Mertens, geçen sezon ekim ayından, şubat ayına kadar ligde çıktığı 12 maçta 5 gol, 2 asist yaparak takımı sırtlarken, mart ayı başında yaşadığı diz sakatlığı sonrası duraklama dönemine girdi.

    Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Mertens’in yerine gelecek

    SONRA DÜŞÜŞE GEÇTİ

    Sakatlık sonrası düşüşe geçen Mertens, kalan haftalarda sadece Alanyaspor maçında 1 gol, 1 asist yapabildi.

        Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Mertens’in yerine gelecek

        ARABİSTAN'DAN İKİ CİDDİ TEKLİF

        Mertens'e, Suudi Arabistan'dan iki kulübün teklif yaptığı belirtildi. Tecrübeli maestro için Galatasaray'a bir kulüpten 9, diğerinden 11 milyon Euro'luk iki teklif geldiği ifade edildi.
        Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Mertens’in yerine gelecek

        ALTERNATİFİNE GİDİLDİ

        Galatasaraylı idarecilerin, Mertens'in ayrılma ihtimaline karşı hemen harekete geçtiği öğrenildi.
        Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Mertens’in yerine gelecek

        İLK SIRADA LANZİNİ VAR

        Cimbom'un, 2016'dan bu yana kariyerini West Ham'da geçiren ve bu sezon boşa çıkan Manuel Lanzini ile ilk teması kurduğu öğrenildi.
            Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Mertens’in yerine gelecek

            ICARDI'Yİ TAKİBE ALDI

            Lanzini, transfer iddialarının ardından Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi Instagram'dan takibe aldı. Bu hareket Lanzini'nin Sarı-Kırmızılılar'a gelme iddialarını kuvvetlendirdi.

            Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Mertens’in yerine gelecek

            MERTENS'TEN 6 YAŞ GENÇ

            30 yaşında olan Lanzini, fizik ve stil olarak da Mertens'e benziyor. 1.67 boyundaki Arjantinli yıldızın güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak ifade ediliyor.

            Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Mertens’in yerine gelecek

            57 GOL, 57 ASİST

            Kariyerine River Plate'te başlayan, Fluminense, Al-Jazira ve West Ham formaları giyen Lanzini, 378 maçta 57 gol, 57 asist yaptı.

                Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Mertens’in yerine gelecek

                ŞARTLARI SORULDU

                Arjantinli yıldızın ilk aşamada şartları sorulduğu ve istediği ücret ve kontrat yılının öğrenildiği ancak resmi teklif yapılmadığı ifade edildi.

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                Balıkesir Belediyesi
                Haberler Spor ÖZEL | Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Mertens'in yerine gelecek
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