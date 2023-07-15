Mertens körfez yolcusu: Suudi iki kulüp Belçikalı yıldız için sırada!

KARTAL DOMINGUEZ'İ BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin transferdeki hedeflerinden bir tanesi de Bologna'da forma giyen Arjantinli merkez orta saha Nicolas Dominguez. Bu transferi özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın çok istediği ve Sarı-Lacivertliler'in bu konuda ısrar ettiği öğrenildi. Bologna'nın Nicolas Dominguez için istediği bonservis bedeli net 15 milyon Euro. Ayrıca oyuncunun sözleşmesinin uzatılması için görüşmeler sürüyor. Fenerbahçeli kurmaylar fiyatı aşağıya çekmeye çalışıyor. Merkez orta saha dışında ön libero da oynayabilen Dominguez'in çift yönlü oyuncu olması kendisini daha da cazip kılıyor.

FENERBAHÇE DE İSTEDİ BEN SÖZÜMÜ TUTTUM

Zaniolo, Fenerbahçe'nin de geçen sezon kendisini transfer etmek için girişimde bulunduğunu dile getirerek, "Fenerbahçe de teklifte bulundu ama benim için verdiğim söz önemli. Ben de verdiğim sözü tutarak G.Saray'a geldim" dedi.

KAPIMIZ HERKESE AÇIK

Yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "Bir biri için mücadele eden bir ekip kurmaya çalışıyoruz. O yüzden de herkese kapımız açık" ifadelerini kullandı.



LOIS OPENDA LEIPZIG'TE

Bundesliga ekibi Leipzig, Lens'in 23 yaşındaki forveti Lois Openda'yı kadrosuna kattı. Belçikalı forveti 5 yıllığına renklerine bağlayan Alman ekibinin bu transfer için 43 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü.



EN İYİSİNİ YAPACAĞIM

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Yılport Samsunspor'un 25 yaşındaki forveti Marius Mouandilmadji, "Yeni sezonda elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

FIRTINA İKİNCİ SINAVINDA

İlk hazırlık maçında Hırvat ekibi Hajduk Split karşısında sahadan 2-0 yenilgiyle ayrılan Trabzonspor, ikinci sınavını bugün saat 18.30'da Macar ekibi MOL Fehervar karşısında verecek. Maçta genç oyuncular da şans bulacak.



UEFA'DAN TRABZONSPOR'A CEZA

UEFA, Finansal Fair-Play talimatlarını yerine getiremediği gerekçesiyle Trabzonspor'a 2 milyon Euro ceza verdi. Bu tutarın 300 bin Euro'sunun zorunlu kalan tutarın ise hedeflere uyma şartına bağlı ödeneceği belirtildi.