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    Mertens körfez yolcusu: Suudi iki kulüp Belçikalı yıldız için sırada!

    Suudi Arabistan’dan iki kulüp Belçikalı yıldızı transfer etmek için sıraya girdi. Mertens için 11 milyon euro teklif edildi. İşte sizler için derlediğimiz 15 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Mertens piyangosu

    Gerçekleştirdiği transferlerle adından çokça söz ettiren Suudi Arabistan kulüpleri rotasını Türkiye'ye çevirdi. İsmi belirtilmeyen iki Suudi Arabistan kulübü, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens için Sarı-Kırmızılılar'a teklifte bulundu. Mertens için Galatasaray'a sunulan en iyi teklifin 11 milyon euro'luk bir teklif olduğu belirtildi.

    Mertens'e 2 yıllık sözleşme teklif eden Suudi kulübünün Belçikalı yıldızı kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi. Erden Timur ve Okan Buruk'un Mertens ile görüştükten sonra G.Saray'ın pazarlık masasına oturulacağı aktarıldı. 36 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda önümüzdeki sezonun kariyeri açısından son sezonu olabileceğinin sinyallerini vermişti. Mertens, geride kalan sezonda 33 karşılaşmada görev almıştı. Mertens bu maçlarda 7 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

    ASLAN A.WIEN'LE YENİŞEMEDİ
    Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Austria Wien'le 1-1 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar maçın ilk yarısında Kerem ve Barış Alper'le gole yaklaşsa da ilk 45 dakika 0-0 bitti. İkinci yarıya hızlı başlayan Austria Wien, 49. dakikada Holland'ın ceza sahası dışından kaydettiği golle 1-0 öne geçti. A.Wien'de Meisl'ın 75'te kırmızı kart görmesinin ardından baskısını artıran Galatasaray aradığı golü 83'te Barış Alper'le buldu. Galatasaray kalan sürede galibiyet için yüklense de maç 1-1 sona erdi. Aslan 3. hazırlık maçında bugün TSI 19.30'da Macar ekibi Csakvar ile karşılaşacak.



    KARTAL'A TADIC MÜJDESİ
    Hücum hattına dünyaca ünlü bir isim kazandırmak için girişimlerde bulunan Beşiktaş, Dusan Tadic ismi üzerine yoğunlaşmıştı. 2018'den beri Hollanda Ligi ekibi Ajax'ta forma giyen 34 yaşındaki hücum oyuncusundan Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. Tadic, menajeri Milos Malenovic ile birlikte dün Ajax'ın sportif direktörü Sven Mislintat ile sözleşme feshi için görüştü ve anlaşma sağladı. Ajax'tan bu görüşme sonrası yapılan açıklamada Dusan Tadic'le yolların ayrıldığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Tadic'e 2+1 yıllık kontrat öneren Beşiktaş bu transferde en ciddi aday konumunda bulunuyor.



        DERVİŞOĞLU BEŞİKTAŞ'A 'EVET' DEDİ
        Beşiktaş bir süredir gündeminde bulunan milli golcü Halil Dervişoğlu'nun transferinde mutlu sona ulaştı. 23 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ın 4 yıllık kontrat teklifine evet dediği ve resmi imzaların atılmasının ardından Almanya kampına katılacağı öğrenildi. Kara Kartal'ın Brentford'a bonservis bedeli ödemeyeceği, 500-600 bin euro civarı bonus verileceği öğrenildi. Beşiktaş, Halil'le yaptığı görüşmelerde yıllık ücret konusunda sorun yaşamış, bu gelişme sonrası Galatasaray Halil için devreye girmişti.



        İLK RAKİP AUGSBURG
        Şenol Güneş yönetiminde Almanya'da yeni sezona hazırlanan Beşiktaş bugün Alman ekibi FC Augsburg ile karşı karşıya gelecek. Kufstein Arena'da oynanacak olan hazırlık maçı saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak. Kartal, 18 Temmuz Salı günü de Mezökövesd Zsory ile karşılaşacak.



        GÖKTAN GÜRPÜZ SÜRPRİZİ
        Slovenya'da yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Karadeniz Fırtınası, Borussia Dortmund'un ikinci takımından 20 yaşındaki 10 numara Göktan Gürpüz'ü kadrosuna kattı. Dün Trabzon'a gelen gurbetçi futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak ve Slovenya'daki kampa katılacak. Ümit Milli Takım'da da forma giyen Göktan,10 numaranın dışında merkez orta saha ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'un ikinci takımıyla 23 maça çıkıp 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



            LİVAKOVİC HEYECANI
            Yaz transfer sezonunun en hızlı kulübü olan Fenerbahçe, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımında forma giyen Dominik Livakovic'in transferini tamamlamak için önemli mesafe kat etmiş durumda. Şu ana kadar oyuncuya ve kulübüne yapılan en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği belirtildi.

            Sarı-Lacivertli takımın bir süredir pazarlıklar yürüttüğü Livakovic için yaptığı 6 milyon euro'luk teklifin yetersiz kaldığı ifade edilmişti. Dinamo Zagreb'in 10 milyon euro'da diretmesi nedeniyle mesafe kaydedemeyen Sarı-Lacivertliler, son olarak teklifini 9 milyon euro'ya yükseltti. Villarreal'in de bu oyuncu için devrede olmasının Kanarya'nın yeni bir teklif yapmasında önemli bir etken olduğu ifade edildi. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı. 45 kez Hırvatistan Milli Takım kalesini koruyan Livakovic 2018 Dünya Kupası'nda final, 2022 Dünya Kupası'nda ise yarı final oynadı. Penaltı atışlarındaki başarısı ile de hafızalarda yer edindi.



            FENERBAHÇE'DEN ÇİFTE MESAİ
            Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından yine dar alanda çift kale maçlar yapan oyuncular, idmanı dayanıklılık koşuları ile tamamladı. Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını ise akşam saatlerinde gerçekleştirdi

            KARTAL DOMINGUEZ'İ BEKLİYOR
            Fenerbahçe'nin transferdeki hedeflerinden bir tanesi de Bologna'da forma giyen Arjantinli merkez orta saha Nicolas Dominguez. Bu transferi özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın çok istediği ve Sarı-Lacivertliler'in bu konuda ısrar ettiği öğrenildi. Bologna'nın Nicolas Dominguez için istediği bonservis bedeli net 15 milyon Euro. Ayrıca oyuncunun sözleşmesinin uzatılması için görüşmeler sürüyor. Fenerbahçeli kurmaylar fiyatı aşağıya çekmeye çalışıyor. Merkez orta saha dışında ön libero da oynayabilen Dominguez'in çift yönlü oyuncu olması kendisini daha da cazip kılıyor.

            FENERBAHÇE DE İSTEDİ BEN SÖZÜMÜ TUTTUM
            Zaniolo, Fenerbahçe'nin de geçen sezon kendisini transfer etmek için girişimde bulunduğunu dile getirerek, "Fenerbahçe de teklifte bulundu ama benim için verdiğim söz önemli. Ben de verdiğim sözü tutarak G.Saray'a geldim" dedi.

            KAPIMIZ HERKESE AÇIK
            Yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "Bir biri için mücadele eden bir ekip kurmaya çalışıyoruz. O yüzden de herkese kapımız açık" ifadelerini kullandı.

            LOIS OPENDA LEIPZIG'TE
            Bundesliga ekibi Leipzig, Lens'in 23 yaşındaki forveti Lois Openda'yı kadrosuna kattı. Belçikalı forveti 5 yıllığına renklerine bağlayan Alman ekibinin bu transfer için 43 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü.

            EN İYİSİNİ YAPACAĞIM
            Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Yılport Samsunspor'un 25 yaşındaki forveti Marius Mouandilmadji, "Yeni sezonda elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

            FIRTINA İKİNCİ SINAVINDA
            İlk hazırlık maçında Hırvat ekibi Hajduk Split karşısında sahadan 2-0 yenilgiyle ayrılan Trabzonspor, ikinci sınavını bugün saat 18.30'da Macar ekibi MOL Fehervar karşısında verecek. Maçta genç oyuncular da şans bulacak.

            UEFA'DAN TRABZONSPOR'A CEZA
            UEFA, Finansal Fair-Play talimatlarını yerine getiremediği gerekçesiyle Trabzonspor'a 2 milyon Euro ceza verdi. Bu tutarın 300 bin Euro'sunun zorunlu kalan tutarın ise hedeflere uyma şartına bağlı ödeneceği belirtildi.

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            Balıkesir Belediyesi
            Haberler Spor Mertens körfez yolcusu: Suudi iki kulüp Belçikalı yıldız için sırada!
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