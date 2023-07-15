Mertens körfez yolcusu: Suudi iki kulüp Belçikalı yıldız için sırada!

Gerçekleştirdiği transferlerle adından çokça söz ettiren Suudi Arabistan kulüpleri rotasını Türkiye'ye çevirdi. İsmi belirtilmeyen iki Suudi Arabistan kulübü, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens için Sarı-Kırmızılılar'a teklifte bulundu. Mertens için Galatasaray'a sunulan en iyi teklifin 11 milyon euro'luk bir teklif olduğu belirtildi.
Mertens'e 2 yıllık sözleşme teklif eden Suudi kulübünün Belçikalı yıldızı kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi. Erden Timur ve Okan Buruk'un Mertens ile görüştükten sonra G.Saray'ın pazarlık masasına oturulacağı aktarıldı. 36 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda önümüzdeki sezonun kariyeri açısından son sezonu olabileceğinin sinyallerini vermişti. Mertens, geride kalan sezonda 33 karşılaşmada görev almıştı. Mertens bu maçlarda 7 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
ASLAN A.WIEN'LE YENİŞEMEDİ
Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Austria Wien'le 1-1 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar maçın ilk yarısında Kerem ve Barış Alper'le gole yaklaşsa da ilk 45 dakika 0-0 bitti. İkinci yarıya hızlı başlayan Austria Wien, 49. dakikada Holland'ın ceza sahası dışından kaydettiği golle 1-0 öne geçti. A.Wien'de Meisl'ın 75'te kırmızı kart görmesinin ardından baskısını artıran Galatasaray aradığı golü 83'te Barış Alper'le buldu. Galatasaray kalan sürede galibiyet için yüklense de maç 1-1 sona erdi. Aslan 3. hazırlık maçında bugün TSI 19.30'da Macar ekibi Csakvar ile karşılaşacak.
KARTAL'A TADIC MÜJDESİ
Hücum hattına dünyaca ünlü bir isim kazandırmak için girişimlerde bulunan Beşiktaş, Dusan Tadic ismi üzerine yoğunlaşmıştı. 2018'den beri Hollanda Ligi ekibi Ajax'ta forma giyen 34 yaşındaki hücum oyuncusundan Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. Tadic, menajeri Milos Malenovic ile birlikte dün Ajax'ın sportif direktörü Sven Mislintat ile sözleşme feshi için görüştü ve anlaşma sağladı. Ajax'tan bu görüşme sonrası yapılan açıklamada Dusan Tadic'le yolların ayrıldığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Tadic'e 2+1 yıllık kontrat öneren Beşiktaş bu transferde en ciddi aday konumunda bulunuyor.