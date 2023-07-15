Livakovic adım adım Fenerbahçe'ye! Anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, bir isimde daha mutlu sona yaklaştı. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre sarı-lacivertliler Hırvat kaleci Livakovic ve kulübü Dinamo Zagreb'le anlaşmaya vardı.

LIVAKOVIC KİMDİR?

9 Ocak 1995 tarihinde Hırvatistan'da dünyaya gelen Dominik Livakovic, kariyerine NK Zadar altyapısında başladı. Başarılı eldiven, 2016 yılından bu yana Dinamo Zagreb takımında forma giyiyor. 1.88 cm boyundaki deneyimli eldiven, Hırvatistan Milli Takımı ile 45 karşılaşmaya çıktı. 28 yaşındaki Livakovic'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro...