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    • 15.07.2023 18:11
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    • 15.07.2023 18:20
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    Galatasaray Halil Dervişoğlu transferini resmen duyurdu!

    Angelino transferiyle atağa kalkan Galatasaray, Beşiktaş'ın da uzun süredir ilgilendiği ve transferini bitirme noktasına getirdiği Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar transferi resmen duyurdu. İşte o açıklama...

    takvim.com.tr
    Galatasaray transferi resmen duyurdu!

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun yıllar konuşulacak bir transfere imza attı. Sarı kırmızılılar bir gün önce Beşiktaş'la 4 yıllık mukavele üzerinde anlaşma sağlayan Halil Dervişoğlu'nu ezeli rakibinin elinden kaptı.

    Geçtiğimiz dönemlerde kiralık olarak Galatasaray forması giyen Halil, sarı kırmızılıların teklif yükseltmesinin ardından tercihini 'parçalı' formadan yana kullandı.

    Milli oyuncu daha sonra kendisine ulaşmaya çalışan Beşiktaş yetkililerinin telefonlarına ise dönüş yapmadı.

    TRANSFER RESMEN DUYURULDU!

    Galatasaray, yıllarca unutulmayacak halil dervişoğlu transferini de resmen duyurdu.

    Sarı kırmızıların yaptığı paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford FC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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    Balıkesir Belediyesi
    Haberler Spor Galatasaray Halil Dervişoğlu transferini resmen duyurdu!
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