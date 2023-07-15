Fenerbahçe savunması süper ikilisine kavuşmak üzere!

Öte yandan, Sarı-Lacivertli taraftarları da şimdiden savunmanın göbeğinde Djiku&Becao ikilisinin heyecanı sarmış durumda. Son derece sert ve zaafları en alt seviyede bir stoper ikilisine sahip olacak Fenerbahçe'de yıllardır süre gelen savunma zaafı en alt seviyeye inmiş olacak. Becao ve Djiku çabukluk ve hızları, sert yapıları, topu oyuna sokmadaki başarıları, ikili mücadele ve top kapmadaki becerileri ile Fenerbahçe savunmasını üstün bir seviyeye yükseltecek çapta oyuncular. Hem yönetim hem de taraftarlar Djiku'dan sonra Becao transferinin de bitmesini sabırla bekliyorlar.

DEFANS GÜVEN VERECEK

Fenerbahçe kadrosuna katmakta önemli mesafe kat ettiği Becao 'da mutlu sona ulaşırsa defansta güven veren bir stoper ikilisine de kavuşmuş olacak. Djiku ve Becao ikilisi hem yerinde hamleleri hem de topuna oyuna sokmadaki yetenekleriyle Sarı-Lacivertli takıma büyük katkı sağlayacak.