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    Fenerbahçe savunması süper ikilisine kavuşmak üzere!

    Djiku’yu transfer eden Fenerbahçe Udinese ile Becao için de aanşlma sağladı. Djiku ve Becao çabuklukları, yerinde hamleleri ve topu oyuna sokmadaki beceriler iile özlenen Fenerbahçe savunmasını geri getirecek...

    Kemik gibi ikili: Djku&Becao

    Fenerbahçe, transfer sezonunda şov yapmaya devam ediyor. Yaptığı transferlerle taraftarlarını heyecanlandıran Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi, Ganalı Alexander Djiku hamlesinin ardından bir stoper transferinin daha bitirdi.

    İMZA ÇOK YAKIN...
    Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'da mutlu sona ulaştı. Son olarak İtalyan kulübüne 9+1 milyon Euro teklif eden Sarı-Lacivertliler'in bu önerisi kabul edildi. Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek 27 yaşındaki Sambacı Fenerbahçe ile 4 yıllık kontrat imzalayacak.

    Öte yandan, Sarı-Lacivertli taraftarları da şimdiden savunmanın göbeğinde Djiku&Becao ikilisinin heyecanı sarmış durumda. Son derece sert ve zaafları en alt seviyede bir stoper ikilisine sahip olacak Fenerbahçe'de yıllardır süre gelen savunma zaafı en alt seviyeye inmiş olacak. Becao ve Djiku çabukluk ve hızları, sert yapıları, topu oyuna sokmadaki başarıları, ikili mücadele ve top kapmadaki becerileri ile Fenerbahçe savunmasını üstün bir seviyeye yükseltecek çapta oyuncular. Hem yönetim hem de taraftarlar Djiku'dan sonra Becao transferinin de bitmesini sabırla bekliyorlar.

    DEFANS GÜVEN VERECEK
    Fenerbahçe kadrosuna katmakta önemli mesafe kat ettiği Becao 'da mutlu sona ulaşırsa defansta güven veren bir stoper ikilisine de kavuşmuş olacak. Djiku ve Becao ikilisi hem yerinde hamleleri hem de topuna oyuna sokmadaki yetenekleriyle Sarı-Lacivertli takıma büyük katkı sağlayacak.

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    Balıkesir Belediyesi
    Haberler Spor Fenerbahçe savunması süper ikilisine kavuşmak üzere!
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