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    Trabzonspor'un yeni transferleri Dimitrios Kourbelis iddialı konuştu: İz bırakmak istiyorum

    Fırtına’nın yeni transferlerinden Dimitrios Kourbelis, “Takıma katkı sağlamak, Türkiye’de de iz bırakmak istiyorum” ifadelerini kullandı.İşte sizler için derlediğimiz 14 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Türkiye’de iz bırakmak istiyorum

    Bu sezon Trabzonspor'a katılan Dimitrios Kourbelis, Slovenya'da kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenledi.

    29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Türkiye'de her sene hedefleri olan bir takımdayım. Takımın hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı olmak istiyorum. Teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim. Burada iz bırakmayı hedefliyorum" açıklamasını yaptı.

    SÖZLEŞMEYİ GÖRÜŞÜYOR

    Öte yandan Anastasios Bakasetas da vatandaşına basın toplantısında eşlik ederek destek verdi. Geleceği hakkında konuşan Bakasetas, "Başkanımız doğru söylüyor. Sözleşme teklifi üzerine kulüple görüşmelerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

    BJELİCA İKİ İSİM İLE ÖZEL GÖRÜŞME YAPTI
    Yeni sezona iddialı şekilde hazırlanan Trabzonspor'un Hırvat teknik patronu Nenad Bjelica, oyuncularla özel görüşmelere devam ediyor. Bordo-Mavililer'in hocası, antrenmanın ardından saha kenarında önce Trezeguet, sonra da Stefano Denswil ile konuştu ve oyunculara sezon öncesi beklentilerini anlattı.

    NANİ ADANA DEMİRSPOR'DA




        Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, daha önce Manchester United ve Fenerbahçe'de de oynayan Luis Nani ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli yıldız en son a Melbourne Victory formasını giydi.

        FİLENİN SULTANLARI SON 4'TE



        FIVB Milletler Ligi son 8'inde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 25-20, 25-15 ve 25-18'lik sonuçlarla 3-0 yendi. Filenin Sultanları, yarı finalde cumartesiyi pazara bağlayan gece TSİ 03.30'da ABD ile karşılaşacak.

        SERTAÇ ŞANLI İMZAYI ATTI
        Fenerbahçe Beko, son olarak Barcelona'da oynayan Sertaç Şanlı'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı. Tecrübeli pivot, "Şampiyonluklar yaşamak hedefiyle geldiğim Fenerbahçe'de oynayacağım için mutluyum" dedi.

        KUNTZ: MESSİ OLMA YOLUNDA



        Stefan Kuntz, Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndan öğrencisi Arda Güler'in transferini ülkesinin basınına değerlendirdi. Alman çalıştırıcı, "Arda kendini mutlaka geliştirmeli. Yeni Messi gibi görülebilir. Ama henüz Messi olma yolunda" dedi.

        KONFERANS LİGİ'NDE İLK MAÇLAR OYNANDI
        UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan Beşiktaş ve F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri sahne aldı. Beşiktaş'ın izlediği maçta Tirana ile Batumi 1-1 berabere kaldı. F.Bahçe'nin gözlediği La Forita-Zimbru maçı da 1-1 sona erdi.



            UMUT&DJIKU İDMANA ÇIKTI
            Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdürürken, yeni transferler Alexander Djiku ve Umut Nayir de sabah antrenmanına katıldılar. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde takımın konakladığı otelin salonunda yapılan idmanda oyuncular iki gruba ayrıldılar. Kızılyıldız maçında oynayan futbolcular rejenarasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptılar. Fenerbahçe akşam saatlerinde yaptığı 2. antrenmanı ile günü tamamladı.

            ANGELİNO İMZAYI ATTI İLK İDMANA ÇIKTI

            Cimbom'un Leipzig'den kiraladığı İspanyol yıldız Angelino, Avusturya kampına katıldı. Aslan, İspanyol sol beki 1.5 milyon Euro'ya kiraladığını, 6 milyon Euro satın alma opsiyonu olduğunu ve yıllık 2.3 milyon Euro net maaş ödeyeceğini dün KAP'a bildirdi.

            FENERBAHÇE BENİ ETKİLEDİ
            Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent Rusya kampında konuştu. Fenerbahçe'ye gelmeden önce Rıdvan Yılmaz'la konuştuğunu söyleyen Ryan Kent, "Bu sürede herhangi birinin kararımı etkilemesini istemedim. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Benim için en önemli etken, bu kulübün her zaman kazanmak için oynaması" ifadelerini kullandı. Dünyanın en iyi futbolcusunun Ronaldinho olduğunu söyleyen Kent Dzeko'ya da övgüler yağdırdı. Kent, "Dzeko'nun kariyerinden bahsetmeye gerek yok, harika bir kariyeri var. Çok mütevazı bir kişiliği var. Dzeko ile oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ondan bir şeyler öğrenmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

            SANGARE'Yİ GÖZTEPE İSTİYOR
            Önümüzdeki sezon Süper Lig hedefini gerçekleştirmek isteyen Göztepe bu doğrultuda kaliteli oyuncular transfer etmek istiyor. İzmir ekibinin son olarak Fenerbahçe'de bir türlü isteneni veremeyen Nazım Sangare için girişimlere başladığı öğrenildi. Bir süredir Fenerbahçe kurmaylarıyla temasta olan sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun menajeri ile masaya oturarak yeni sezona ilişkin hedeflerini iletti. Sözleşmesi 2024'te sona erecek oyuncu için Göztepe'nin beklentisi İstanbul ekibinden düşük bonservis bedeliyle transferi sonlandırmak.

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