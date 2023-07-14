Trabzonspor'un yeni transferleri Dimitrios Kourbelis iddialı konuştu: İz bırakmak istiyorum

Cimbom'un Leipzig'den kiraladığı İspanyol yıldız Angelino, Avusturya kampına katıldı. Aslan, İspanyol sol beki 1.5 milyon Euro'ya kiraladığını, 6 milyon Euro satın alma opsiyonu olduğunu ve yıllık 2.3 milyon Euro net maaş ödeyeceğini dün KAP'a bildirdi.



FENERBAHÇE BENİ ETKİLEDİ

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent Rusya kampında konuştu. Fenerbahçe'ye gelmeden önce Rıdvan Yılmaz'la konuştuğunu söyleyen Ryan Kent, "Bu sürede herhangi birinin kararımı etkilemesini istemedim. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Benim için en önemli etken, bu kulübün her zaman kazanmak için oynaması" ifadelerini kullandı. Dünyanın en iyi futbolcusunun Ronaldinho olduğunu söyleyen Kent Dzeko'ya da övgüler yağdırdı. Kent, "Dzeko'nun kariyerinden bahsetmeye gerek yok, harika bir kariyeri var. Çok mütevazı bir kişiliği var. Dzeko ile oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ondan bir şeyler öğrenmek için sabırsızlanıyorum" dedi.



SANGARE'Yİ GÖZTEPE İSTİYOR

Önümüzdeki sezon Süper Lig hedefini gerçekleştirmek isteyen Göztepe bu doğrultuda kaliteli oyuncular transfer etmek istiyor. İzmir ekibinin son olarak Fenerbahçe'de bir türlü isteneni veremeyen Nazım Sangare için girişimlere başladığı öğrenildi. Bir süredir Fenerbahçe kurmaylarıyla temasta olan sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun menajeri ile masaya oturarak yeni sezona ilişkin hedeflerini iletti. Sözleşmesi 2024'te sona erecek oyuncu için Göztepe'nin beklentisi İstanbul ekibinden düşük bonservis bedeliyle transferi sonlandırmak.

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