Trabzonspor'un yeni transferleri Dimitrios Kourbelis iddialı konuştu: İz bırakmak istiyorum

Bu sezon Trabzonspor'a katılan Dimitrios Kourbelis, Slovenya'da kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenledi.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Türkiye'de her sene hedefleri olan bir takımdayım. Takımın hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı olmak istiyorum. Teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim. Burada iz bırakmayı hedefliyorum" açıklamasını yaptı.
SÖZLEŞMEYİ GÖRÜŞÜYOR
Öte yandan Anastasios Bakasetas da vatandaşına basın toplantısında eşlik ederek destek verdi. Geleceği hakkında konuşan Bakasetas, "Başkanımız doğru söylüyor. Sözleşme teklifi üzerine kulüple görüşmelerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.
BJELİCA İKİ İSİM İLE ÖZEL GÖRÜŞME YAPTI
Yeni sezona iddialı şekilde hazırlanan Trabzonspor'un Hırvat teknik patronu Nenad Bjelica, oyuncularla özel görüşmelere devam ediyor. Bordo-Mavililer'in hocası, antrenmanın ardından saha kenarında önce Trezeguet, sonra da Stefano Denswil ile konuştu ve oyunculara sezon öncesi beklentilerini anlattı.
NANİ ADANA DEMİRSPOR'DA