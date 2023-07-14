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    • Spor
    • 14.07.2023 17:46
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    • 14.07.2023 17:46
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    Trabzonspor’da çalışmalar sürüyor

    Trabzonspor, Slovenya’nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor’da çalışmalar sürüyor
    Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'deki sabah idmanının ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma yapıldı. Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenman ve MOL Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçıyla birlikte yeni sezon çalışmalarına devam edecek.
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