Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'deki sabah idmanının ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma yapıldı. Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenman ve MOL Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçıyla birlikte yeni sezon çalışmalarına devam edecek.
- Spor
- 14.07.2023 17:46
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- Son Güncelleme:
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- 14.07.2023 17:46
Trabzonspor’da çalışmalar sürüyor
Trabzonspor, Slovenya’nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
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