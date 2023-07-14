ÖZEL | Galatasaray’ın gözdesi Fenerbahçe’ye önerildi! Paredes ve Rashica derken...

JUVE BONSERVİSİNİ ALDI

Kiralık oynadığı dönemde İtalyan ekibinde 21 maçta 4 gole imza atan McKennie'nin bonservisi de alındı. 3 Mart 2021'de Juventus ile 4 yıllık sözleşmeye imza atılan futbolcu için İtalyan devi, 18.5 milyon Euro + 6.5 milyon Euro da bonus içeren bir anlaşma yaptı.

SATIŞ YA DA KİRALANMASI HEDEFLENİYOR

2023'te ise McKennie, İngiliz ekibi Leeds United'a kiralandı. Leeds formasıyla 19 maça çıkan Birleşik Amerikalı futbolcu, gelecek sezonki planlamada düşünülmüyor. İtalya'dan gelen son haberlere göre; Juventus, McKennie'nin satışını, eğer satışı gerçekleşmezse de kiralanmasını hedefliyor.

MCKENNIE KARİYERİNDE KAÇ GOL ATTI?

44 kez Amerika Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen McKennie, milli forma ile de 11 gole imza attı. Futbolcunun profesyonel kariyerinde şu ana kadar oynadığı 228 maçta 22 gol, 17 de asisti bulunuyor. McKennie, kariyerinde en fazla golü 13 gol ile Juventus formasıyla kaydetmişti.