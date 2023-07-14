ÖZEL | Galatasaray’ın gözdesi Fenerbahçe’ye önerildi! Paredes ve Rashica derken...

Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren ve transferde atağa kalkan Fenerbahçe, Edin Dzeko, Ryan Kent, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi.
ORTA SAHA TRANSFERİ YAPILACAK
Gelecek sezon daha iddialı bir kadro ile mücadele edecek Sarı-Lacivertliler, orta saha pozisyonuna da bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen Kanarya'ya dikkati çeken bir öneri geldi.
PAREDES İÇİN DERBİ
Bilindiği üzere Fenerbahçe, Paris Saint Germain forması giyen Arjantinli futbolcu Leandro Paredes için girişimde bulundu. Uzun süredir Galatasaray ile anılan futbolcu için iki kulüp karşı karşıya geldi. Yıldız orta sahanın transferle ilgili son kararı yakın zamanda vermesi bekleniyor.