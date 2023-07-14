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    • Spor
    • 14.07.2023 17:04
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    • 14.07.2023 17:15
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    ÖZEL | Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye önerildi! Paredes ve Rashica derken...

    Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekip, orta sahaya bir takviye yapacak. Bu konuda araştırmalarını sürdüren Kanarya'ya öneriler de gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin gündemine gelen yıldız oyuncu Kanarya'nın ezeli rakibi Galatasaray'ın da listesinde bulunuyor. İşte iki kulübü karşı karşıya getiren transfer çalışmasıyla ilgili yaşanan sıcak gelişmeler ve tüm detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL | Galatasaray’ın gözdesi Fenerbahçe’ye önerildi! Paredes ve Rashica derken...

    Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren ve transferde atağa kalkan Fenerbahçe, Edin Dzeko, Ryan Kent, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi.
    ÖZEL | Galatasaray’ın gözdesi Fenerbahçe’ye önerildi! Paredes ve Rashica derken...

    ORTA SAHA TRANSFERİ YAPILACAK

    Gelecek sezon daha iddialı bir kadro ile mücadele edecek Sarı-Lacivertliler, orta saha pozisyonuna da bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen Kanarya'ya dikkati çeken bir öneri geldi.
    ÖZEL | Galatasaray’ın gözdesi Fenerbahçe’ye önerildi! Paredes ve Rashica derken...

    PAREDES İÇİN DERBİ

    Bilindiği üzere Fenerbahçe, Paris Saint Germain forması giyen Arjantinli futbolcu Leandro Paredes için girişimde bulundu. Uzun süredir Galatasaray ile anılan futbolcu için iki kulüp karşı karşıya geldi. Yıldız orta sahanın transferle ilgili son kararı yakın zamanda vermesi bekleniyor.

        ÖZEL | Galatasaray’ın gözdesi Fenerbahçe’ye önerildi! Paredes ve Rashica derken...

        RASHICA İÇİN DE SAVAŞ VAR

        Ayrıca bonservisi Norwich City'de bulunan Kosovalı futbolcu Milot Rashica için de Fenerbahçe'nin devreye girdiği gelen haberler arasında. Türkiye'nin iki dev kulübü, bu kez bir başka futbolcu için daha transfer rekabetine girecek.
        ÖZEL | Galatasaray’ın gözdesi Fenerbahçe’ye önerildi! Paredes ve Rashica derken...

        FENER'E ÖNERİLEN İSİM ORTAYA ÇIKTI

        İtalya Ligi'nde Juventus forması giyen Birleşik Amerikalı futbolcu Weston McKennie, Serie A devinde gelecek planları arasında yer almıyor. Juventus, ABD'de yapacağı kampa McKennie'yi götürmeme kararı aldı.
        ÖZEL | Galatasaray’ın gözdesi Fenerbahçe’ye önerildi! Paredes ve Rashica derken...

        MCKENNIE İÇİN KARAR BELLİ

        Futbolcu ile görüşen Juventus, McKennie'den kendisine kulüp bulmasını istedi. Siyah-Beyazlılar'ın satış listesine koyduğu 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye önerildiği ortaya çıktı.
            ÖZEL | Galatasaray’ın gözdesi Fenerbahçe’ye önerildi! Paredes ve Rashica derken...

            GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

            Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen 1.85 boyundaki futbolcu, merkez orta saha, ön libero ve sağ açık mevkilerinde forma giyebiliyor. McKennie'nin sözleşmesi ise 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
            ÖZEL | Galatasaray’ın gözdesi Fenerbahçe’ye önerildi! Paredes ve Rashica derken...

            KARİYERİNDE YENİ SAYFA AÇMAYA SICAK

            Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Weston McKennie, 2020 yılında 25 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı. Futbolcunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve kendisine gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.
            ÖZEL | Galatasaray’ın gözdesi Fenerbahçe’ye önerildi! Paredes ve Rashica derken...

            WESTON MCKENNIE KİMDİR?

            Futbol kariyerine 2004-2009 arasında oynadığı Otterbach altyapısında başlayan McKennie, daha sonra FC Dallas ile anlaştı. 3 sezon da burada oynayan Birleşik Amerikalı, ardından Schalke'nin yolunu tuttu.

                ÖZEL | Galatasaray’ın gözdesi Fenerbahçe’ye önerildi! Paredes ve Rashica derken...

                SCHALKE SONRASI JUVENTUS...

                Alman ekibinde altyapıda beğenilen orta saha oyuncusu, 2017-2021 yılları arasında formasını giydiği Schalke A Takımı'nda 75 karşılaşmaya çıktı ve 4 gole imza attı. Ardından ise Juventus'a kiralandı ve Siyah-Beyazlılar'la birlikte kariyerine devam etti.
                ÖZEL | Galatasaray’ın gözdesi Fenerbahçe’ye önerildi! Paredes ve Rashica derken...

                JUVE BONSERVİSİNİ ALDI

                Kiralık oynadığı dönemde İtalyan ekibinde 21 maçta 4 gole imza atan McKennie'nin bonservisi de alındı. 3 Mart 2021'de Juventus ile 4 yıllık sözleşmeye imza atılan futbolcu için İtalyan devi, 18.5 milyon Euro + 6.5 milyon Euro da bonus içeren bir anlaşma yaptı.

                SATIŞ YA DA KİRALANMASI HEDEFLENİYOR

                2023'te ise McKennie, İngiliz ekibi Leeds United'a kiralandı. Leeds formasıyla 19 maça çıkan Birleşik Amerikalı futbolcu, gelecek sezonki planlamada düşünülmüyor. İtalya'dan gelen son haberlere göre; Juventus, McKennie'nin satışını, eğer satışı gerçekleşmezse de kiralanmasını hedefliyor.

                MCKENNIE KARİYERİNDE KAÇ GOL ATTI?

                44 kez Amerika Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen McKennie, milli forma ile de 11 gole imza attı. Futbolcunun profesyonel kariyerinde şu ana kadar oynadığı 228 maçta 22 gol, 17 de asisti bulunuyor. McKennie, kariyerinde en fazla golü 13 gol ile Juventus formasıyla kaydetmişti.
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                Haberler Spor ÖZEL | Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye önerildi! Paredes ve Rashica derken...
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