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    Fenerbahçe ibreyi kendine çevirdi | Rodrigo Becao'dan vazgeçmedi! İşte ödenecek para

    Atalanta, Rodrigo Becao transferinde önemli aşama kaydetmişken Fenerbahçe, Brezilyalı stoper için yeniden devreye girdi. Fenerbahçe 9 +1 milyon Euro’luk teklif ile ibreyi kendi lehine çevirdi.

    Becao seferberliği

    Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için çok yoğun bir transfer sezonu geçiren Fenerbahçe'de yeniden Becao sesleri yükselmeye başladı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Atalanta, Rodrigo Becao transferinde önemli aşama kaydetmişken Fenerbahçe Brezilyalı stoper için yeniden devreye girdi.



    Son bilgilere göre Sarı-Lacivertliler 7+2 milyon Euro'luk teklifini yükselterek 9+1 milyon Euro teklif etti. Buna göre Fenerbahçe Udinese'ye 9 milyon Euro garanti para ile birlikte 1 milyon Euro bonus teklif etti.



    TORİNO YARIŞTAN ÇEKİLDİ
    Öteyandan çıkan haberlere göre Torino kulübü de Becao için teklif yapmış ancak rakamlar yükselince yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

    Udinese'nin önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan Becao'yu elinden bedelsiz kaçırmamak için yaz transfer döneminde satmaya sıcak bakıyor. 27 yaşında ve 1.91 boyunda olan Becao 2019 yılından bu yana Udinese forması giyiyor. Brezilyalı stoperin kendi ve menajeri ile yıapılan görüşmelerde de olumlu sinyaller alındığı gelen haberler arasında.

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    Haberler Spor Fenerbahçe ibreyi kendine çevirdi | Rodrigo Becao'dan vazgeçmedi! İşte ödenecek para
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