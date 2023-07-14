Fenerbahçe ibreyi kendine çevirdi | Rodrigo Becao'dan vazgeçmedi! İşte ödenecek para





TORİNO YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Öteyandan çıkan haberlere göre Torino kulübü de Becao için teklif yapmış ancak rakamlar yükselince yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.



Udinese'nin önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan Becao'yu elinden bedelsiz kaçırmamak için yaz transfer döneminde satmaya sıcak bakıyor. 27 yaşında ve 1.91 boyunda olan Becao 2019 yılından bu yana Udinese forması giyiyor. Brezilyalı stoperin kendi ve menajeri ile yıapılan görüşmelerde de olumlu sinyaller alındığı gelen haberler arasında.

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