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    • 14.07.2023 21:20
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    • 16.07.2023 21:05
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    AUSTRIA WIEN - GALATASARAY MAÇ İZLE! Wien - GS maçı izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

    Galatasaray bu akşam Avusturya temsilcisi Austria Wien ile mücadele edecek. Hazırlık müsabakası GS TV ve Galatasaray Youtube'da canlı yayınlanacak. Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarına devam eden sarı kırmızılı ekip, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Merkur Arena'da karşılaştığı Macar ekibi Kisvarda'yı 2-0 mağlup etti. Şimdi de gözler bu akşamki maçta. Peki Galatasaray - Austria Wien canlı maç nasıl izlenir?

    AUSTRIA WIEN - GALATASARAY MAÇ İZLE!

    Austria Wien-Galatasaray maçına az bir süre kala araştırmalar da hızlandı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren cimbom ilk hazırlık maçında Macar temsilcisi Kisvarda'yı 2-0 yendi. İkinci hazırlık karşılaşmasında da bu akşam Austria Wien ile mücadele edecek. Maçın yayın saati ve diğer tüm detaylar belli oldu. İşte 11'ler ve canlı izleme seçenekleri...

    AUSTRIA WIEN GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Austria Wien - Galatasaray hazırlık maçı bu akşam (14 Temmuz 2023) saat 20:30'da oynanacak. Müsabaka GS TV ve Galatasaray Youtube'da canlı yayınlanacak.

    AUSTRIA WIEN - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

    Austria Wien: Kos, Potzmann, Galvao, Martins, Handl, Ranftl, Holland, Fitz, Fischer, Jukic, Tabakovic

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Midtsjö, Yunus, Yusuf, Kerem, Barış
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    Haberler Spor AUSTRIA WIEN - GALATASARAY MAÇ İZLE! Wien - GS maçı izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...
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