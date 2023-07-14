AUSTRIA WIEN - GALATASARAY MAÇ İZLE! Wien - GS maçı izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

Austria Wien-Galatasaray maçına az bir süre kala araştırmalar da hızlandı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren cimbom ilk hazırlık maçında Macar temsilcisi Kisvarda'yı 2-0 yendi. İkinci hazırlık karşılaşmasında da bu akşam Austria Wien ile mücadele edecek. Maçın yayın saati ve diğer tüm detaylar belli oldu. İşte 11'ler ve canlı izleme seçenekleri...