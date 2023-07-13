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    • 13.07.2023 17:40
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    • 13.07.2023 17:40
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    Wimbledon'da tek kadınlarda ilk finalist Vondrousova

    Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Ukraynalı Elina Svitolina'yı 2-0 yenen Çek Marketa Vondrousova, finale çıktı.

    takvim.com.tr
    Wimbledon’da tek kadınlarda ilk finalist Vondrousova

    İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvaya özel davetiyle katılan Svitolina, yarı finalde dünya klasmanının 42 numarası Vondrousova ile karşı karşıya geldi.

    Merkez kortta oynanan maçta rakibini 6-3'lük setlerle 2-0 yenen 24 yaşındaki Çek tenisçi, turnuvada ilk kez finale yükselme başarısını gösterdi.

    Vondrousova, 2019 Fransa Açık'ta da final oynamış ancak AvustralyaAshleigh Barty'ye 2-0 mağlup olmuştu.

    Çek sporcu, Aryna Sabalenka (2) - Ons Jabeur (6) maçının galibiyle cumartesi günü finalde karşılaşacak.

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