Son dakika: Galatasaray Angelino'yu resmen açıkladı! İşte maliyeti

Galatasaray, Leipzig'den Angelino'yla anlaşarak mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılıların Alman ekibinden satın alma opsiyonuyla kiraladığı İspanyol sol bek önceki gün İstanbul'a gelirken, bugün takımın Avusturya'daki kampına katıldı.
Öte yandan Galatasaray'dan Angelino transferiyle ilgili resmi açıklama geldi.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende ve Kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.