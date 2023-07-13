Son dakika: Galatasaray Angelino'yu resmen açıkladı! İşte maliyeti





Öte yandan Galatasaray'dan Angelino transferiyle ilgili resmi açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende ve Kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.