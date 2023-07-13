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    • 13.07.2023 20:44
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    • 13.07.2023 20:58
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    Son dakika: Galatasaray Angelino'yu resmen açıkladı! İşte maliyeti

    Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'nun RB Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Angelino için yapılan anlaşmanın mali detayları KAP'a bildirildi.

    takvim.com.tr
    Angelino resmen Galatasaray’da

    Galatasaray, Leipzig'den Angelino'yla anlaşarak mutlu sona ulaştı.

    Sarı-kırmızılıların Alman ekibinden satın alma opsiyonuyla kiraladığı İspanyol sol bek önceki gün İstanbul'a gelirken, bugün takımın Avusturya'daki kampına katıldı.



    Öte yandan Galatasaray'dan Angelino transferiyle ilgili resmi açıklama geldi.

    İŞTE O AÇIKLAMA:

    Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende ve Kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



    Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

    Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur.

    Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.


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    Türk Telekom
    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray Angelino'yu resmen açıkladı! İşte maliyeti
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