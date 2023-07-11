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    • 11.07.2023 10:40
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    • 11.07.2023 10:40
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    FIBA ve EuroLeague fikstür konusunda anlaştı

    Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile EuroLeague Basketbol 2023-2024 sezonu için milli takımların ve kulüplerin müsabakalarının çakışmasını önleme konusunda anlaştı.

    takvim.com.tr
    FIBA ve EuroLeague fikstür konusunda anlaştı

    Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile EuroLeague Basketbol 2023-2024 sezonu için milli takımların ve kulüplerin müsabakalarının çakışmasını önleme konusunda anlaştı.

    FIBA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "FIBA ve EuroLeague Basketbol, 2023-2024 sezonunda milli takımların ve kulüplerin müsabakalarının çakışmasını önleme konusunda anlaştı. İki taraf ayrıca Avrupa'da ve dünya çapında basketbolun iyiliği için önümüzdeki on iki ay boyunca karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlere ulaşmak adına görüşmeye devam edecekler."

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