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    Trabzonspor 1.94'lük Filip Bekovic'i sezon sonuna kadar kiraladı!

    Trabzonspor 25 yaşında ve 1.94 boyundaki Hırvat stoper Filip Benkovic’i sezon sonuna kadar kiralamak için Udinese ile anlaşma sağladı. Bordo-Mavililer satın alma opsiyonunu da kaptı.

    Yunus Emre Sel
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    Trabzon’a Hırvat kule

    Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın talebi doğrultusunda Bordo-Mavili kulüp, Hırvat oyuncu Filip Benkovic'i transfer ediyor.

    Hırvatistan Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar kiralanması için kulübü Udinese ile anlaşıldı.

    Trabzonspor'un, İtalyan ekibiyle satın alma opsiyonlu olarak anlaştığı oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

    Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Slovenya kampı öncesi basın toplantısında, uzun boylu savunma oyuncu arayışında olduğunu, "Uzun boylu savunma oyuncusu aldığımızı ve yine bu yönde baktığımızı ifade edebilirim. Takımımız, hem genel hem de fiziksel olarak güçlü olmalı ve iyi futbol oynayabilmeli" sözleriyle açıklamıştı. Benkovic, 2018 yılında 14.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Leicester City'ye transfer olduktan sonra Celtic, Bristol City, Cardiff City, Oud-Heverlee Leuven'de kiralık olarak forma giydi. Ocak 2022'de Udinese'ye transfer olan Hırvat oyuncu, geride kalan sezonu Bundesliga 2 takımı Eintracht Braunschweig'da kiralık olarak tamamladı.

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    Haberler Spor Trabzonspor 1.94'lük Filip Bekovic'i sezon sonuna kadar kiraladı!
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