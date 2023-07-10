Trabzonspor 1.94'lük Filip Bekovic'i sezon sonuna kadar kiraladı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Slovenya kampı öncesi basın toplantısında, uzun boylu savunma oyuncu arayışında olduğunu, "Uzun boylu savunma oyuncusu aldığımızı ve yine bu yönde baktığımızı ifade edebilirim. Takımımız, hem genel hem de fiziksel olarak güçlü olmalı ve iyi futbol oynayabilmeli" sözleriyle açıklamıştı. Benkovic, 2018 yılında 14.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Leicester City'ye transfer olduktan sonra Celtic, Bristol City, Cardiff City, Oud-Heverlee Leuven'de kiralık olarak forma giydi. Ocak 2022'de Udinese'ye transfer olan Hırvat oyuncu, geride kalan sezonu Bundesliga 2 takımı Eintracht Braunschweig'da kiralık olarak tamamladı.

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