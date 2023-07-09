Seyfettin Selim kimdir, kaç yaşında, nereli? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı kim oldu? Ağalığı kim kazandı?

662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri son gün müsakabası bugün gerçekleşti. Peki, 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivan kim oldu 2023? İşte detaylar!
KIRKPINAR AĞASI 15. KEZ SEYFETTİN SELİM OLDU
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağalık ihalesine 22 milyon 222 bin lira veren Seyfettin Selim 15. kez ağa oldu.Selim, Kırkpınar'da 15'nci defa ağa olarak 5. altın kemerin ebedi sahibi oldu.
SEYFETTİN SELİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Seyfettin Selim 01 Ağustos 1967 yılında Sakarya'nın Kaynarca İlçesinde dünyaya gelmiştir. Seyfettin Selim çiftçi bir ailenin çocuğu olarak büyümüştür.