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    • Spor
    • 09.07.2023 09:41
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    • 09.07.2023 15:24
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    Seyfettin Selim kimdir, kaç yaşında, nereli? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı kim oldu? Ağalığı kim kazandı?

    662. kez düzenlenen tarihi Kırkpınar güreşleri hakkında aramalar hız kazandı. Edirne'de düzenlenen 2023 Kırkpınar güreşleri için geri sayım sona erdi ve bugün son gün final müsabakaları başladı. Peki, 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivan kim oldu 2023? İşte detaylar!

    662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı kim oldu?

    662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri son gün müsakabası bugün gerçekleşti. Peki, 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivan kim oldu 2023? İşte detaylar!

    KIRKPINAR AĞASI 15. KEZ SEYFETTİN SELİM OLDU

    662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağalık ihalesine 22 milyon 222 bin lira veren Seyfettin Selim 15. kez ağa oldu.Selim, Kırkpınar'da 15'nci defa ağa olarak 5. altın kemerin ebedi sahibi oldu.

    SEYFETTİN SELİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Seyfettin Selim 01 Ağustos 1967 yılında Sakarya'nın Kaynarca İlçesinde dünyaya gelmiştir. Seyfettin Selim çiftçi bir ailenin çocuğu olarak büyümüştür.

        Kırkpınar'ın güreş ağalığını mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini mevcut ağa Seyfettin Selim 22 milyon 222 bin lira bedelle kazandı.

        Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık çeyrek final güreşleri sonrası Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı.

        Ağalık sembolü koçu almak için ihaleye bugüne dek 9 milyon 326 bin lira ödeyen mevcut güreş ağası Seyfettin Selim ve iş insanı Mehmet Tüyyüz katıldı.

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan selamlama konuşması yaparak ihaleyi 4 milyon 223 liradan açtı.

        Ağa adayları sırayla peyleri yükseltirken, Seyfettin Selim 22 milyon 222 bin lira bedelle 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını kazandı.

        Bu sonuçla 15. kez Kırkpınar Güreş Ağası olan Selim, Türk'ün sporuna 22 milyon 222 bin liranın da az olduğunu belirterek, "Ata sporumuza helali hoş olsun." dedi.

        Gürkan da Selim'in Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dördüncü altın kemeri almaya hak kazandığını söyledi.

        Ardından Selim, er meydanına inerek davul zurna eşliğinde tribünleri selamladı.
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        Haberler Spor Seyfettin Selim kimdir, kaç yaşında, nereli? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı kim oldu? Ağalığı kim kazandı?
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