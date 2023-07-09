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    • Spor
    • 09.07.2023 17:43
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    • 09.07.2023 17:43
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    NBA'den sürpriz karar! NBA Kupası düzenlenecek

    NBA’de 3 Kasım’dan itibaren 30 takımın mücadelede edeceği NBA Kupası düzenlenecek.

    takvim.com.tr
    NBA’den sürpriz karar! NBA Kupası düzenlenecek

    Amerika Birleşik Devletleri'nin basketbol ligi olan NBA, gelecek sezon için sezon içi turnuva düzenleneceğini açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklama, turnuvanın 3 Kasım'dan itibaren başlayacağı ve 30 takımdan oluşacağı aktarıldı. Turnuvada 8 takımın eleme turuna katılacağı ve yarı finalleri, şampiyonluk maçı ise 7-9 Aralık'ta Las Vegas yapılacağı bildirildi.

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    Haberler Spor NBA'den sürpriz karar! NBA Kupası düzenlenecek
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