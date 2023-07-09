NBA’den sürpriz karar! NBA Kupası düzenlenecek

Amerika Birleşik Devletleri'nin basketbol ligi olan NBA, gelecek sezon için sezon içi turnuva düzenleneceğini açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklama, turnuvanın 3 Kasım'dan itibaren başlayacağı ve 30 takımdan oluşacağı aktarıldı. Turnuvada 8 takımın eleme turuna katılacağı ve yarı finalleri, şampiyonluk maçı ise 7-9 Aralık'ta Las Vegas yapılacağı bildirildi.