Transferde atağa kalkan Beşiktaş aradığı stoperi İngiltere Ligi'nde buldu!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, savunma hattını takviye yaparak güçlendirmek istiyor. Şenol Güneş'in geride bıraktığımız günlerde işaret ettiği savunma hattı için öne çıkan ismin İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Lyanco olduğu ortaya çıktı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Bilindiği üzere geride bıraktığımız günlerde Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı geride bıraktığımız günlerde İngiltere'ye gitmişti. Kara Kartal'ın 30 Haziran 2025 tarihinde kontratı bitecek olan 26 yaşında ve 1.87 boyundaki futbolcu için teklif yaptığı ve Ada ekibinden cevap beklediği öğrenildi. 3.5 milyon Euro değer biçilen Lyanco, sağ ayağını etkin şekilde kullanıyor. Ayrıca Lyanco hava hakimiyetiyle de bilinen isimlerden biri durumunda.