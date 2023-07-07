Galatasaray, Liverpool’un yıldız orta sahası Thiago için devreye girdi

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Galatasaray yöneticilerinin, PSG'de yeni teknik direktör Luis Enrique tarafından kadroda düşünülmeyen Leandro Paredes ile dirsek temasının sürdürdüğü ancak; şu anda rotanın Alcantara'ya çevrildiği iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın, 2024 yılında sözleşmesi bitecek yıldız futbolcu için hem kiralama hem de bonservisiyle satın alma formüllerini değerlendirdiği kaydedildi. Futbolcuya 15 milyon Euro değer biçiliyor.