Nenad Bjelica'dan vatandaşı için net mesaj: Petkovic’i istiyorum

Bjelica, "Petkovic'in Trabzonspor'a transferini bekleyebilir miyiz?" şeklinde gelen soruya ise "Bir gün Dinamo'dan ayrılacağı kesin, ama bu bir ay mı, bir yıl mı, yoksa beş yıl mı sonra olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.