Nenad Bjelica'dan vatandaşı için net mesaj: Petkovic’i istiyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Slovenya kampında Hırvat basınına açıklamlalarda bulundu.
Hırvat golcü Bruno Petkovic'le görüştüğünü ancak finansal konularda hiçbir şekilde konuşmadığını ifade eden Bjelica "Petkovic takımda görmek istediğimiz bir oyuncu. Potansiyel forvet adaylarımızın listesinde" şeklinde konuştu.
Bjelica, "Petkovic'in Trabzonspor'a transferini bekleyebilir miyiz?" şeklinde gelen soruya ise "Bir gün Dinamo'dan ayrılacağı kesin, ama bu bir ay mı, bir yıl mı, yoksa beş yıl mı sonra olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.