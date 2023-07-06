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    Nenad Bjelica'dan vatandaşı için net mesaj: Petkovic’i istiyorum

    Nenad Bjelica, Hırvat basınına yaptığı açıklamada ”Bruno Petkovic listemizde olan oyunculardan. Takımda görmek istediğimiz bir oyuncu” ifadelerini kullandı...

    Petkovic’i istiyorum

    Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Slovenya kampında Hırvat basınına açıklamlalarda bulundu.

    Hırvat golcü Bruno Petkovic'le görüştüğünü ancak finansal konularda hiçbir şekilde konuşmadığını ifade eden Bjelica "Petkovic takımda görmek istediğimiz bir oyuncu. Potansiyel forvet adaylarımızın listesinde" şeklinde konuştu.

    Bjelica, "Petkovic'in Trabzonspor'a transferini bekleyebilir miyiz?" şeklinde gelen soruya ise "Bir gün Dinamo'dan ayrılacağı kesin, ama bu bir ay mı, bir yıl mı, yoksa beş yıl mı sonra olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

        Medyadan takip ettiği kadarıyla Petkovic için ortaya atılan fiyatların sürekli yükseldiğini belirten Hırvat çalıştırıcı Petkovic'in kulübü Dinamo Zagreb ile de transferle ilgili hiç temasa geçmediğini de sözlerine ekledi.

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