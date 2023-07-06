Beşiktaş'tan orta sahaya yeni aday! Kartal Kamara'ya kiralama teklifinde bulundu...

Siyah-Beyazlılar'n kontratı 2025'te sona erecek ön libero için İskoç kulübüne kiralama teklifi sunduğu ve cevap beklediği öğrenildi. Rangers'ın bonservisiyle göndermek istediği Kamara'ya Beşiktaş dışında ciddi bir takımın talip olmadığı da gelen haberler arasında. İskoç ekibinin bir süre daha bekleyeceği ve istediği teklifi alamadığı takdirde Beşiktaş ile masaya oturacağı ifade ediliyor.