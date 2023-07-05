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    Arda Güler için geri sayım ya Barça ya da Real! Avrupa Arda'nın kararına odaklandı

    Barcelona iki taksitte 22 milyon Euro ve genç futbolcunun Fenerbahçe’de 1 yıl kiralık olarak oynamasını teklif etti. Real 17.5 milyon Euro'luk teklifi 20'ye çekti. Sonraki satıştan yüzde 20 de pay önerdi. Dış basın ibreyi Real olarak gösterdi.

    Ya Barça ya Real
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    Sadece Fenerbahçe değil Avrupa futbol kamuoyu da Arda Güler'in transferi için vereceği karara odaklanmış durumda. Genç futbolcunun iki İspanyol devi Barcelona ile Real Madrid'den birisini tercih edeceği öğrenildi.

    İspanyol basınında dün Arda Güler'in Barcelona ve Real Madrid'in formalarının bileşiminden yapılan bir forma ile fotoshop fotoğrafları yayınlandı. 18 yaşındaki süper starın kesin kararını açıklamasının an meselesi olduğu ifade edildi.

    Gelen son bilgilere göre Barcelona, Sarı-Lacivertliler'e 2 taksitte 22 milyon Euro ve Arda Güler'in Fenerbahçe'de 1 yıl kiralık oynamasını teklif etti. Real Madrid ise ilk olarak peşin 17.5 milyon Euro ile birlikte bir sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdi.

        Ancak Barcelona'nın teklifi sonrası Real Madrid, miktarı 20 milyona çekti ayrıca Arda Güler'in takıma hemen katılmasını da talep etti. The Atletic'in haberine göre bu teklif Arda'yı Real'e daha yakınlaştırdığını söyledi. Yıldız futbolcunun en azından 1 yıl daha Fenerbahçe'ye kalmasını isteyen Sarı-Lacivertli yönetimin ise ne yanıt vereceği merak ediliyor. Yönetim, Arda Güler'den bu sezonki şampiyonluk yarışında faydalanmak istiyor.



        ARDA BUGÜN İDMANA ÇIKACAK
        Arda Güler'in dün İstanbul'a geldiği ve bugün takımla birlikte Samandıra'da çalışmalara katılacağı öğrenildi. İsmail Kartal'ın Arda Güler'le bir görüşme yapması bekleniyor.

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