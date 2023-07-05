Arda Güler için geri sayım ya Barça ya da Real! Avrupa Arda'nın kararına odaklandı

Ancak Barcelona'nın teklifi sonrası Real Madrid, miktarı 20 milyona çekti ayrıca Arda Güler'in takıma hemen katılmasını da talep etti. The Atletic'in haberine göre bu teklif Arda'yı Real'e daha yakınlaştırdığını söyledi. Yıldız futbolcunun en azından 1 yıl daha Fenerbahçe'ye kalmasını isteyen Sarı-Lacivertli yönetimin ise ne yanıt vereceği merak ediliyor. Yönetim, Arda Güler'den bu sezonki şampiyonluk yarışında faydalanmak istiyor.