Arda Güler için geri sayım ya Barça ya da Real! Avrupa Arda'nın kararına odaklandı

Sadece Fenerbahçe değil Avrupa futbol kamuoyu da Arda Güler'in transferi için vereceği karara odaklanmış durumda. Genç futbolcunun iki İspanyol devi Barcelona ile Real Madrid'den birisini tercih edeceği öğrenildi.
İspanyol basınında dün Arda Güler'in Barcelona ve Real Madrid'in formalarının bileşiminden yapılan bir forma ile fotoshop fotoğrafları yayınlandı. 18 yaşındaki süper starın kesin kararını açıklamasının an meselesi olduğu ifade edildi.
Gelen son bilgilere göre Barcelona, Sarı-Lacivertliler'e 2 taksitte 22 milyon Euro ve Arda Güler'in Fenerbahçe'de 1 yıl kiralık oynamasını teklif etti. Real Madrid ise ilk olarak peşin 17.5 milyon Euro ile birlikte bir sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdi.