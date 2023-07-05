Kamada el yakıyor! Okan Buruk ilk olarak TAKVİM’in yazdığı Kamada ile ilgilendiklerini doğruladı

Dries Mertens'in geçtiğimiz sezonun son bölümünde yaşadığı büyük düşüş sonrası 10 numara transferini gündemine alan Galatasaray'da Daichi Kamada sesleri yükseliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un önceki gün ilgilendiklerini açıkladığı Japon futbolcuyu ilk olarak TAKVİM yazmıştı.
Tecrübeli hoca, "Kamada'yı Türkiye'ye getirmek zor. Çok önemli takımlar istiyor. Zor bir operasyon. Ayhan Hoca'yla tesislerde de konuşmuştuk. Kamada'nın anlaşacağı yerler vardı ama henüz imza atmadı. Bakalım" ifadesini kullandı.
TAKVİM'in aldığı bilgilere göre Kamada'nın maliyeti el yakıyor. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun imza parası ile beraber yıllık beklentisinin 6 milyon Euro olduğu öğrenildi.