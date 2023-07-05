Kamada el yakıyor! Okan Buruk ilk olarak TAKVİM’in yazdığı Kamada ile ilgilendiklerini doğruladı

Tecrübeli hoca, "Kamada'yı Türkiye'ye getirmek zor. Çok önemli takımlar istiyor. Zor bir operasyon. Ayhan Hoca'yla tesislerde de konuşmuştuk. Kamada'nın anlaşacağı yerler vardı ama henüz imza atmadı. Bakalım" ifadesini kullandı.