Bordo-Mavili takım Slovenya’ya gitti! Fırtına Kranj kentinde kampa girecek

KONTROLLER START ALDI

Yeni sezon hazırlıklarına start veren Galatasaray'da sağlık kontrolleri de başladı. Yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımımız, Medicana Sağlık Grubu'nda sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezon ve hazırlık maçları öncesinde Medicana International İstanbul Hastanesi'nde yapılan tetkik ve kontrollerde oyunculara göz, ortopedi, genel cerrahi, nöroloji, kardiyoloji, kulak burun boğaz, dahiliye muayenelerinin yanı sıra, radyoloji, eko-efor, solunum fonksiyon testi ve kan tetkikleri yapıldı" ifadesi kullanıldı.

GÜÇLÜ BİR TAKIM KURMAK İSTİYORUZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dünkü idman öncesi açıklamalarda bulundu. Transferlerin yurt dışı kampına yetişip yetişmeyeceğini bilmediğini söyleyen şampiyon hoca, "Başkanvekilimiz Erden Timur şu anda transfer hedeflerimiz doğrultusunda çok çaba sarf ediyor. Transferleri Şampiyonlar Ligi maçlarına yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçen sezonki takımı korumak önemli" ifadelerini kullandı. Gelecek transfer tekliflerinde duygusal davranmayacaklarının altını çizen Buruk, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'nın Galatasaray'da devam etmek istediğini de ifade etti. Luyindama'nın görüşme yapmak için izin aldığını ve takımdan ayrı çalışacağını belirten Okan hoca şöyle konuştu: "Önümüzdeki sezon ligde 20 takım var, Avrupa maçları olacak. Bol alternatifli bir kadro kurmamız gerekiyor. Elimizdeki oyuncularla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok güçlü bir takım kurmak istiyoruz."

Aslan'ın ilk rakibi Hull City

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray bugün ilk maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar özel maçta İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşacak. 19.45'te Kocaeli Stadı'nda yapılacak maç GSTV'den yayınlanacak

OZAN'DAN KÖTÜ HABER

Dün İstanbul'a gelen ve bugün Galatasaray ile hazırlık maçında karşılacak olan Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı basın toplatısı düzenledi. Ilıcalı, adı Beşiktaş ile anılan yıldız orta saha Ozan Tufan ile ilgili yaptığı açıklamada "Beşiktaş benim için çok değerli bir camia. Ozan Tufan ile Beşiktaş'ın buluşması normal şartlarda olurdu ama biz olmasaydık. İngiltere'de ona çok güzel bir ortam sağladık. Burada mutlu ve Türkiye'ye dönmek istemiyor." ifadelerini kullanarak Ozan'ın takımda kalacağını belirtti. Hull City'nin hocası Liam Rosenior da Ozan için "Şu anda görüyorum ki buraya uyum sağladı. Kendisi çok güvendiğimiz oyunculardan biri" ifadelerini kullandı.

ALEX COLLADO HAMLESİ

servisi Barcelona'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Elche'ye geçiren Alex Collado ile ilgilendiği öne sürüldü. Collado geçtiğimiz sezon 17 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

HOLLANDA'DAN BRENET İDDİASI

Hollanda basını, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Feyenoord ve Fulham'ın Twente'nin sağ beki Joshua Brenet ile ilgilendiğini öne sürdü. Haberde oyuncunun 2024'te sona erecek olan kontratında 1 milyon euro'ya serbest kalma maddesinin bulunduğu da belirtildi. 29 yaşındaki Hollandalı yıldızın gelen tekliflerle ve geleceği hakkında şu ana kadar nihai bir karar vermediği belirtildi. Brenet geçen sezon Twente formasıyla 41 maça çıkmış ve 10 gol, 4 asiste imza atmıştı.

INTER MERİH İÇİN DEVREDE

Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı Manchester City'ye kaptıran Inter'in defans hattını sağlamlaştırmak için Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı transfer listesine aldığı iddia edildi.

EDWARDS'A DEV KONTRAT

NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards'a 5 yıllık için tam 260 milyon dolar çaylak kontratı ödeyecek. Edwards geçen sezon 24 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist ile skora katkı sağladı.

SİMMONS İLE YOLA DEVAM

Alıağa Petkimspor, ABD'li pivot Jeremy Simmons ile 1 yıl daha yola devam edeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Simmons tüm enerjisiyle bir sezon daha bizimle" ifadeleri kullanıldı.

Halil Akbunar Pendik'te

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlardan Pendikspor, Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı. Tecrübeli kanat oyuncusu yeni sezonda tekrardan Süper Lig'de boy gösterecek.

12 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Trabzonspor, Trabzon'da yapımı uzun süredir tamamlanamayan ve içerisinde 4 yıldızlı otel, 5 yıldızlı otel, kongre salonu, 100 adet ofis, ve fuar merkezi bulunan alana talip oldu. Bordo- Mavili kulüp işletmeyi eline alıp yıllık 12 milyon dolarlık gelir hedefliyor. Trabzonspor, Arap yatırımcı ile anlaşıp bu projeyi bitirip bünyesine eklemek için girişimlere başlarken finansmanı da hazırladığı gelen haberler arasında.

ÇAĞLAR ATLETİCO MADRİD'DE

A Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İspanyol devi Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Son 5 yılını İngiltere'de geçiren 27 yaşındaki oyuncunun yeni serüveni İspanya'da devam edecek.

LA LİGA'YA YENİ SPONSO

2023-2024 sezonu için ismini ve logosunu değiştiren La Liga, yeni bir sponsor anlaşması yaparak kazanacağı gelirin iki katını elde edecek. Bilgisayar oyunlarından bilinen EA Sports ile La Liga 5 yıllık yeni sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

TAHA GÖZTEPE'YE TRANSFER OLDU

Trabzonspor, savunma oyuncusu Taha Altıkardeş'in bedelsiz şekilde Göztepe'ye transfer olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada; "Taha Altıkardeş'in, Göztepe A.Ş.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi. Ayrıca kontratta oyuncunun Göztepe tarafından yurt içi veya yurt dışı bir kulübe satılması durumunda transfer bedelinin yüzde 20'sinin Trabzonspor'a ödenmesi ve oyuncuya gelen bir transfer teklifinde ön alım hakkının Trabzonspor'da olacağı maddeleri yer aldı.

SERDAR DURSUN VEDA EDİYOR

İki sezon önce Bundesliga 2'de Darmstad formasıyla gol krallığı yaşayan ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun yol ayrımında. Artık direkt 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen milli futbolcunun Macaristan ekibi Ferencvaros ile her konuda anlaştığı öğrenildi. Serdar'ın kısa süre içinde resmi imzayı atacağı ve transferin resmen açıklanacağı belirtildi. Fenerbahçe, Serdar Dursun'un yerini bir başka milli forvet Umut Nayir ile dolduracak. Tecrübeli yıldızla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.