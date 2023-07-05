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    Bordo-Mavili takım Slovenya’ya gitti! Fırtına Kranj kentinde kampa girecek

    Trabzonspor yeni sezon yurt dışı kamp çalışmaları için dün Slovenya’nın Kranj şehrine hareket etti. İşte sizler için derlediğimiz 5 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Trabzonspor Slovenya’ya gitti

    Yeni sezon öncesi yurt dışı ilk etap kamp çalışmaları için dün özel uçakla Slovenya'ya hareket eden Bordo-Mavili takım Kranj kentinde kampa girecek. Trabzonspor, 26 Temmuz'a kadar sürecek kamp süresince 5 hazırlık maçı oynayarak yeni sezona hazırlanacak. Fırtına'nın rakipleri daha sonra açıklanacak. Öte yandan yolculuk öncesi havalimanında takımı uğurlayan taraftarlar, birlikte fotoğraf çektirdikleri futbolculara forma imzalattı.



    COCO GAUFF İLK TURDA ELENDİ
    Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 7 numarası ABD'li Coco Gauff, ilk turda elendi. ABD'li Sofia Kenin, tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı 19 yaşındaki ABD'li Coco Gauff'u ilk turda 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek 2. tura çıktı. Bu sonuçla tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı Gauff, ilk turda elenerek turnuvaya erken veda etti. Tek erkeklerde dünya 8 numarası İtalyan tenisçi Jannik Sinner ise Arjantinli sporcu Juan Manuel Cerundolo'yu 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek 2. tura yükseldi.



    CSKA'YI İKNA ETMELİLER!
    Beşiktaş sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın, CSKA Moskova'da forma giyen Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u istediklerini söylemesinin ardından oyuncudan transferle ilgili açıklama geldi. CSKA'nın Novogorsk'taki kampına katılan Zaynutdinov, transfer iddialarıyla ilgili "Önce CSKA'yı ikna etmeleri gerektiğini biliyor olmalılar" ifadelerini kullandı. 2025 yılına kadar CSKA ile kontratı bulunan 25 yaşındaki Kazak orta saha TFF'nin aldığı yeni kural doğrultusunda yabancı sayılmayacak.



        ERSİN'E TEK TEKLİF PENDİK'TEN
        Beşiktaş'ta kalesini Mert Günok'a kaptırdıktan sonra yedek kulübesine hapsolan ve takımdan ayrılmak isteyen Ersin Destanoğlu'nun şu ana kadar beklediği teklifleri alamadığı belirtildi. Avrupa'ya gitmek isteyen 22 yaşında genç kaleciye şu ana kadar yapılan tek resmi teklifin Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'dan geldiği öğrenildi. Genç kalecinin Avrupa'dan istediği teklifi alamaması halinde Pendikspor'un teklifine sıcak bakabileceği de ifade ediliyor. Ersin'in Beşiktaş ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

        FENERBAHÇE'YE KOVACEVIC TEKLİFİ
        Fenerbahçe'de yabancı kaleci transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği an itibariyle soru işareti olarak dururken menajerlerin Sarı-Lacivertli kurmaylara ciddi bir teklifle geldiği ortaya çıktı. Polonya'nın Rakow takımında forma giyen Sırp asıllı Bosna Hersek'li kaleci Vladan Kovacevic'in Fenerbahçe'ye teklif edildiği ortaya çıktı. 25 yaşında ve 1.92 soyunda olan Kovacevic'in kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri de 8 milyon Euro civarında. Ancak bu rakamda indirim olabileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe Teknik Direkrtörü İsmail Kartal geçtiğimiz günlerde "Önceliğimiz kaleci transferi değil" ifadesini kullanmıştı. Ayrıca teknik ekibin Altay Bayındır'ın kamp performansını da görmek istediği belirtiliyor.



        ARAO&ROSSİ'YE JESUS KANCASI
        Suudi Arabistan kulüplerinden Al Hilal ile 1 yıllık sözleşme imzalayan F.Bahçe'nin eski teknik patronu Jesus, 2 eski futbolcusuna kancayı taktı. Jesus'un Aarao ile Diego Rossi'nin isimlerini Al Hilal yönetimine verdiği bildirildi. Al Hilal'li kurmaylardın kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.



            ÇİZME'DEN KÖTÜ HABER: İBRE LAZİO'YA KAYDI
            Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Wilfried Zaha için kulübü Crystal Palace sözleşme uzatma teklifinde bulundu. Lazio ve Fenerbahçe de Fildişili yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor. İtalyan basını, Lazio'nun Zaha transferi için yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydettiğini iddia etti. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Lazio, Zaha transferinde sona yaklaştı. Haberde Crystal Palace'ın da oyuncuya yeni sözleşme teklif ettiği fakat oyuncunun kariyerinde farklı bir maceraya başlamak istediğine yer verildi. Lazio'nun Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması önemli bir etken olarak ortaya çıkıyor. Haberin detayında "Zaha, Lazio'ya oldukça yakın. Haber, oyuncunun forma giydiği İngiltere'den geldi. Lazio tarafı anlaşmanın henüz kapanmadığını ve çözülmesi gereken bazı sorunların olduğunu ifade ediyor" denildi.



            SAMANDIRA'DA KUVVET TESTİ
            Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçeli futbolculara çeşitli testler uygulandı. Futbolcular, Can Bartu Tesislerimiz'de izokinetik ve groin bar testlerine tabi tutuldu. Bu testler sonucunda Sarı- Lacivertli futbolculara bireysel kuvvet programları uygulandı. Teknik direktör İsmail Kartal yapılan tüm testleri yakından takip etti. Fenerbahçe akşam saatlerinde de bir idman yaparak dünkü çalışmalarını tamamladı.

            HECKE'DEN KÖTÜ HABER GELDİ
            Cimbom, Avrupa kulüplerinden çok sayıda teklif alan Victor Nelsson'un yerine stoper arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde yer aldığı belirtilen Jan Paul van Hecke konusunda olumsuz gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınına göre Roma'nın da kadrosuna katmak istediği Hollandalı stoper kulübü Brighton ile sözleşme uzatma kararı aldı. Hecke'nin menajeri ile Brighton ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

                KONTROLLER START ALDI
                Yeni sezon hazırlıklarına start veren Galatasaray'da sağlık kontrolleri de başladı. Yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımımız, Medicana Sağlık Grubu'nda sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezon ve hazırlık maçları öncesinde Medicana International İstanbul Hastanesi'nde yapılan tetkik ve kontrollerde oyunculara göz, ortopedi, genel cerrahi, nöroloji, kardiyoloji, kulak burun boğaz, dahiliye muayenelerinin yanı sıra, radyoloji, eko-efor, solunum fonksiyon testi ve kan tetkikleri yapıldı" ifadesi kullanıldı.

                GÜÇLÜ BİR TAKIM KURMAK İSTİYORUZ
                Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dünkü idman öncesi açıklamalarda bulundu. Transferlerin yurt dışı kampına yetişip yetişmeyeceğini bilmediğini söyleyen şampiyon hoca, "Başkanvekilimiz Erden Timur şu anda transfer hedeflerimiz doğrultusunda çok çaba sarf ediyor. Transferleri Şampiyonlar Ligi maçlarına yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçen sezonki takımı korumak önemli" ifadelerini kullandı. Gelecek transfer tekliflerinde duygusal davranmayacaklarının altını çizen Buruk, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'nın Galatasaray'da devam etmek istediğini de ifade etti. Luyindama'nın görüşme yapmak için izin aldığını ve takımdan ayrı çalışacağını belirten Okan hoca şöyle konuştu: "Önümüzdeki sezon ligde 20 takım var, Avrupa maçları olacak. Bol alternatifli bir kadro kurmamız gerekiyor. Elimizdeki oyuncularla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok güçlü bir takım kurmak istiyoruz."

                Aslan'ın ilk rakibi Hull City
                Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray bugün ilk maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar özel maçta İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşacak. 19.45'te Kocaeli Stadı'nda yapılacak maç GSTV'den yayınlanacak

                OZAN'DAN KÖTÜ HABER
                Dün İstanbul'a gelen ve bugün Galatasaray ile hazırlık maçında karşılacak olan Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı basın toplatısı düzenledi. Ilıcalı, adı Beşiktaş ile anılan yıldız orta saha Ozan Tufan ile ilgili yaptığı açıklamada "Beşiktaş benim için çok değerli bir camia. Ozan Tufan ile Beşiktaş'ın buluşması normal şartlarda olurdu ama biz olmasaydık. İngiltere'de ona çok güzel bir ortam sağladık. Burada mutlu ve Türkiye'ye dönmek istemiyor." ifadelerini kullanarak Ozan'ın takımda kalacağını belirtti. Hull City'nin hocası Liam Rosenior da Ozan için "Şu anda görüyorum ki buraya uyum sağladı. Kendisi çok güvendiğimiz oyunculardan biri" ifadelerini kullandı.

                ALEX COLLADO HAMLESİ
                servisi Barcelona'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Elche'ye geçiren Alex Collado ile ilgilendiği öne sürüldü. Collado geçtiğimiz sezon 17 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

                HOLLANDA'DAN BRENET İDDİASI
                Hollanda basını, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Feyenoord ve Fulham'ın Twente'nin sağ beki Joshua Brenet ile ilgilendiğini öne sürdü. Haberde oyuncunun 2024'te sona erecek olan kontratında 1 milyon euro'ya serbest kalma maddesinin bulunduğu da belirtildi. 29 yaşındaki Hollandalı yıldızın gelen tekliflerle ve geleceği hakkında şu ana kadar nihai bir karar vermediği belirtildi. Brenet geçen sezon Twente formasıyla 41 maça çıkmış ve 10 gol, 4 asiste imza atmıştı.

                INTER MERİH İÇİN DEVREDE
                Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı Manchester City'ye kaptıran Inter'in defans hattını sağlamlaştırmak için Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı transfer listesine aldığı iddia edildi.

                EDWARDS'A DEV KONTRAT
                NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards'a 5 yıllık için tam 260 milyon dolar çaylak kontratı ödeyecek. Edwards geçen sezon 24 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist ile skora katkı sağladı.

                SİMMONS İLE YOLA DEVAM
                Alıağa Petkimspor, ABD'li pivot Jeremy Simmons ile 1 yıl daha yola devam edeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Simmons tüm enerjisiyle bir sezon daha bizimle" ifadeleri kullanıldı.

                Halil Akbunar Pendik'te
                TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlardan Pendikspor, Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı. Tecrübeli kanat oyuncusu yeni sezonda tekrardan Süper Lig'de boy gösterecek.

                12 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENİYOR
                Trabzonspor, Trabzon'da yapımı uzun süredir tamamlanamayan ve içerisinde 4 yıldızlı otel, 5 yıldızlı otel, kongre salonu, 100 adet ofis, ve fuar merkezi bulunan alana talip oldu. Bordo- Mavili kulüp işletmeyi eline alıp yıllık 12 milyon dolarlık gelir hedefliyor. Trabzonspor, Arap yatırımcı ile anlaşıp bu projeyi bitirip bünyesine eklemek için girişimlere başlarken finansmanı da hazırladığı gelen haberler arasında.

                ÇAĞLAR ATLETİCO MADRİD'DE
                A Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İspanyol devi Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Son 5 yılını İngiltere'de geçiren 27 yaşındaki oyuncunun yeni serüveni İspanya'da devam edecek.

                LA LİGA'YA YENİ SPONSO
                2023-2024 sezonu için ismini ve logosunu değiştiren La Liga, yeni bir sponsor anlaşması yaparak kazanacağı gelirin iki katını elde edecek. Bilgisayar oyunlarından bilinen EA Sports ile La Liga 5 yıllık yeni sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

                TAHA GÖZTEPE'YE TRANSFER OLDU
                Trabzonspor, savunma oyuncusu Taha Altıkardeş'in bedelsiz şekilde Göztepe'ye transfer olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada; "Taha Altıkardeş'in, Göztepe A.Ş.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi. Ayrıca kontratta oyuncunun Göztepe tarafından yurt içi veya yurt dışı bir kulübe satılması durumunda transfer bedelinin yüzde 20'sinin Trabzonspor'a ödenmesi ve oyuncuya gelen bir transfer teklifinde ön alım hakkının Trabzonspor'da olacağı maddeleri yer aldı.

                SERDAR DURSUN VEDA EDİYOR
                İki sezon önce Bundesliga 2'de Darmstad formasıyla gol krallığı yaşayan ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun yol ayrımında. Artık direkt 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen milli futbolcunun Macaristan ekibi Ferencvaros ile her konuda anlaştığı öğrenildi. Serdar'ın kısa süre içinde resmi imzayı atacağı ve transferin resmen açıklanacağı belirtildi. Fenerbahçe, Serdar Dursun'un yerini bir başka milli forvet Umut Nayir ile dolduracak. Tecrübeli yıldızla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

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                Haberler Spor Bordo-Mavili takım Slovenya’ya gitti! Fırtına Kranj kentinde kampa girecek
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