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    • 05.07.2023 11:50
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    • 05.07.2023 11:50
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    Ancelotti 2024'ten itibaren Brezilya'yı çalıştıracak

    Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin 2024 Copa Amerika'dan itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğini açıkladı.

    Ancelotti 2024’ten itibaren Brezilya’yı çalıştıracak

    Rodrigues, Fluminense'nin teknik direktörü Fernando Diniz'in bir yıllığınageçici olarak milli takımı çalıştıracağını açıklarken, Ancelotti'nin de gelecek yıldan itibaren Brezilya'nın başına geçeceğini doğruladı.

    64 yaşındaki Ancelotti'nin İspanyol ekibi Real Madrid ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Copa America ise 20 Haziran 2024'te başlayacak.

    Kulüp kariyeri başarılarla dolu İtalyan teknik adamın milli takım düzeyindeki ilk görevi olacak.

    Brezilya, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında, eylül ayında Bolivya ile karşılaşacak.

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