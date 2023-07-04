Arda Turan'dan Arda Güler'e tavsiye: '"Hiç düşünme Barça'ya git"

XAVI FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ

Arda Güler'in de özellikle Xavi faktörü nedeniyle Barcelona'ya çok sıcak baktığı ancak kesin kararını henüz vermediği ifade edildi. 18 yaşındaki futbolcunun bu hafta içinde Başkan Ali Koç'la 3. ve son kez görüştükten sonra büyük bilmecenin sona ermesi bekleniyor. Barcelona'nın hem 17.5 milyon Euro'nun üzerindeki teklifi hem de 1 yıl Arda'yı Fenerbahçe'ye kiralamak istemesi nedeniyle Başkan Koç'un da Katalan kulübüne çok olumlu yaklaştığı belirtiliyor.