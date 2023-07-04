Arda Turan'dan Arda Güler'e tavsiye: '"Hiç düşünme Barça'ya git"

Çok uzun süredir futbol gündeminde ilk sırada yer alan Arda Güler'le ilgili bilmece henüz çözülmedi. Başta Barcelona olmak üzere çok sayıda kulübün transfer etmek istediği genç yıldızın kararı büyük bir merakla beklenirken, TAKVİM çok çarpıcı bir detaya ulaştı.
ALİ KOÇ'UN TERCİHİ BARCELONA
Alınan bilgilere göre Arda Güler, Barcelona'nın teklifi sonrası Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan'la görüşme yaptı. 2018-2020 yılları arasında Katalan devinin formasını giyen Arda Turan'ın genç yıldıza, "Hiç düşünme, Barça'ya git. Orası tam sana göre" ifadesini kullandığı öğrenildi.
XAVI FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ
Arda Güler'in de özellikle Xavi faktörü nedeniyle Barcelona'ya çok sıcak baktığı ancak kesin kararını henüz vermediği ifade edildi. 18 yaşındaki futbolcunun bu hafta içinde Başkan Ali Koç'la 3. ve son kez görüştükten sonra büyük bilmecenin sona ermesi bekleniyor. Barcelona'nın hem 17.5 milyon Euro'nun üzerindeki teklifi hem de 1 yıl Arda'yı Fenerbahçe'ye kiralamak istemesi nedeniyle Başkan Koç'un da Katalan kulübüne çok olumlu yaklaştığı belirtiliyor.