Fırtına'da ayaklar yere basmayacak! Trabzonspor yeni sezonda yeni kanatlarla rakiplerine korku salacak...

Yeni sezon hazırlıklarına start veren Trabzonspor, transfere hızlı bir giriş yaptı. Şu ana kadar gerçekleştirdiği transferlerle birlikte daha da güçlenen Karadeniz ekibi, özellikle kanat oyuncularıyla birlikte yeni sezonda rakiplerine korku salacak. Bu rekabet, takıma pozitif etki edecek.