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    Fırtına'da ayaklar yere basmayacak! Trabzonspor yeni sezonda yeni kanatlarla rakiplerine korku salacak...

    Fırtına’da Mislav Orsic’in transferiyle birlikte kanatlar daha da güçlendi. Sağ kanatta Visca, sol kanatta ise Orsic ile Trezeguet, yeni sezonda rakiplerin korkulu rüyaları olacak. Bu bitirim üçlü, skora da maksimum katkı vermeye çalışacak.

    Kanatlar uçuracak

    Yeni sezon hazırlıklarına start veren Trabzonspor, transfere hızlı bir giriş yaptı. Şu ana kadar gerçekleştirdiği transferlerle birlikte daha da güçlenen Karadeniz ekibi, özellikle kanat oyuncularıyla birlikte yeni sezonda rakiplerine korku salacak. Bu rekabet, takıma pozitif etki edecek.

    ORSIC'TEN YENİ SAYFA
    Geride bıraktığımız sezonda yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle istediği oranda takıma katkı veremeyen Boşnak futbolcu Edin Visca, bu sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Yeni transferlerden Mislav Orsic de kötü geçen Southampton macerasının ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İki futbolcunun antrenmanlardaki yüksek enerjileri teknik heyeti memnun ediyor.

    REKABET ARTACAK
    Teknik direktör Nenad Bjelica'nin elini daha da kuvvetlendirecek isimlerden biri de Mısırlı futbolcu Trezeguet olacak. Milli Takım kampına gittiği için kampa gecikmeli katılacak olan Bordo- Mavili futbolcu da sol kanattaki rekabete dahil olacak.
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        Haberler Spor Fırtına'da ayaklar yere basmayacak! Trabzonspor yeni sezonda yeni kanatlarla rakiplerine korku salacak...
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