Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizden yetişen, A Takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Ertuğrul Çetin 2023/2024 sezonu için Gençlerbirliği kulübüne kiralanmıştır. Genç kalecimize yeni sezonda sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
- Spor
- 03.07.2023 17:46
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- Son Güncelleme:
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- 03.07.2023 17:46
Fenerbahçe Ertuğrul Çetin'i Gençlerbirliği'ne kiraladı
Fenerbahçe, 20 yaşındaki kalecisi Ertuğrul Çetin'in sezon sonuna kadar Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne kiralandığını duyurdu.
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