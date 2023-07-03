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    • Spor
    • 03.07.2023 17:46
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    • 03.07.2023 17:46
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    Fenerbahçe Ertuğrul Çetin'i Gençlerbirliği'ne kiraladı

    Fenerbahçe, 20 yaşındaki kalecisi Ertuğrul Çetin'in sezon sonuna kadar Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne kiralandığını duyurdu.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Ertuğrul Çetin'i Gençlerbirliği'ne kiraladı
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