Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.07.2023 14:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2023 14:43
    ABONE OL

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta futbolcular, çeşitli testlerden geçirildi.

    Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sağlık ekibi tarafından esneklik, kuvvet, performans ve dayanıklılık testlerine tabi tutuldu.

    Bu arada siyah-beyazlı futbolcular Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Utku Yuvakuran, Kartal Kayra Yılmaz, Kerem Kalafat, Mert Günok, Cenk Tosun, Valentin Rosier, Ahmet Gülay, Emrecan Uzunhan, Onur Bulut ve Umut Meraş, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

    Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Çıray Meral Akşener’i yerden yere vurdu
    Haberler Spor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
        loading
        SON DAKİKA