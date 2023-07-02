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    • 02.07.2023 13:09
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    • 02.07.2023 13:11
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    Fenerbahçe 3 ayrılığı duyurdu!

    Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pelkas, Alioski ve Berisha'nın takımdan ayrıldığını duyurdu. İşte o açıklama...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe 3 ayrılığı duyurdu!

    Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pelkas, Alioski ve Berisha'nın takımdan ayrıldığını duyurdu.

    İşte o açıklama;

    "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır.

    Augsburg Kulübü'nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha'ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski'ye katkıları için teşekkür ediyor;

    Kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

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