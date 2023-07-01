Zor hedef Kamada! Galatasaray Frankfurt’tan ayrılan Japon yıldız için harekete geçti





ZORLU BİR TRANSFER

10 numara, forvet arkası ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayan 26 yaşındaki yıldız futbolcu için Cimbom, menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Japon yıldızın şartlarını soran ancak; henüz resmi bir teklif yapmayan Galatasaray'ın bu transferde Avrupa kulüpleriyle rekabet halinde olması ise dikkati çekiyor. Bonservisi elinde olan futbolcunun adı İtalyan devi Milan başta olmak üzere birçok kulüple anılıyor. Daha önce 27 milyon Euro değer biçilen oyuncunun geleceğine dair henüz kesin kararını vermediği öğrenildi.