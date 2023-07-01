Trabzonspor Petkovic'e kancayı taktı! Fırtına yıldız oyuncu Petkovic ile son bir kez daha görüşecek...

Trabzonspor'un gelecek sezon öncesi kadrosuna katmayı çok istediği Hırvat golcü Bruno Petkovic için geri sayım devam ediyor.
Dinamo Zagreb kulübü uzun zamandır devam eden görüşmelerde yeni bir seviyeye geçileceği ve yapılan teklifin değerlendirilmesi yönünde Hırvat kulübü yetkilileri ile masaya oturulacağı ifade edildi.
BJELICA YİNE DEVREYE GİRDİ
Trabzonspor yönetimi ile Zagreb yetkilileri arasında gerçekleşecek olan bu görüşme ise iki takımın kamp yapacağı aynı otelde gerçekleşecek. Slovenya'nın Kranj kentinde aynı tesislerde kamp yapacak olan kulüp yetkilileri arasında yüz yüze gerçekleşecek olan bu görüşmede Bruno Petkovic transferi kesin olarak sonuçlandırılmaya çalışılacak. Trabzonspor yönetimi bu bilgiyi teyit ederken, Hırvat basınında da Petkovic transferinin aynı yerde kamp yapacak olan iki kulüp arasında sonuçlandırılacağına dair vurgular yapıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın da bu görüşmede etkin rol oynaması bekleniyor. Bordo- Mavililer'in teknik patronu Bjelica, Orsic transferinde devreye girmiş ve sonunda mutlu sona ulaşmıştı.