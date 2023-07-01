Trabzonspor Petkovic'e kancayı taktı! Fırtına yıldız oyuncu Petkovic ile son bir kez daha görüşecek...

BJELICA YİNE DEVREYE GİRDİ

Trabzonspor yönetimi ile Zagreb yetkilileri arasında gerçekleşecek olan bu görüşme ise iki takımın kamp yapacağı aynı otelde gerçekleşecek. Slovenya'nın Kranj kentinde aynı tesislerde kamp yapacak olan kulüp yetkilileri arasında yüz yüze gerçekleşecek olan bu görüşmede Bruno Petkovic transferi kesin olarak sonuçlandırılmaya çalışılacak. Trabzonspor yönetimi bu bilgiyi teyit ederken, Hırvat basınında da Petkovic transferinin aynı yerde kamp yapacak olan iki kulüp arasında sonuçlandırılacağına dair vurgular yapıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın da bu görüşmede etkin rol oynaması bekleniyor. Bordo- Mavililer'in teknik patronu Bjelica, Orsic transferinde devreye girmiş ve sonunda mutlu sona ulaşmıştı.