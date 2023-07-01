Katalan devi Barcelona'a Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de Arda Güler ile ilgili olarak önemli gelişmeler yaşandı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arda Güler için Türkiye'ye geldi. Haberde, Deco'nun Arda Güler'i takıma katmak için oldukça hevesli olduğu ve Xavi Hernandez ile çalışmak için Arda'yı ikna etmeye çalışacağı yazıldı. Ancak Barcelona'nın Arda Güler'in 1 yıl Fenerbahçe'de kiralık olarak oynamasını istiyor. Transfer bedelini ise 2 taksitte Fenerbahçe'ye ödemeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre Arda Güler hemen Avrupa'ya gitmek istediği için Barcelona'nın bu teklifine sıcak bakmıyor. Bu arada Barcelona Başkanı Laporta'dan da açıklama geldi. Katalan televizyonu TV 3'e konuşan Laporta, Barcelona'nın Arda Güler transferi için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. La Liga'nın getirdiği transfer yasağı nedeniyle bu sene transfer yapamayacaklarını söyleyen Laporta, gelecek yılı kapsayacak bir anlaşmayı denediklerini söyledi. Deco'nun Arda Güler transferi için çalışmalara devam ettiğini söyleyen Laporta, Barça'nın scout ekibinin de oyuncuyu takip ettiğini açıkladı. Bu senaryoya göre Barcelona'nın Arda Güler'i transfer etmesi durumunda 2023-24 sezonunda başka bir takıma kiralaması gerecek. Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe ile toplam 35 maça çıkan Arda Güler 6 gol, 7 asistlik istatistik yakaladı.







KOÇ İKNAYA ÇALIŞIYOR

Son gelen bilgilere göre Arda Güler, Avrupa kariyerine hemen başlamak istiyor. Fenerbahçe ise ise en az 1 yıl daha kalmasını istiyor. Başkan Ali Koç'un hem Arda Güler hem de Arda'nın ailesi ile görüşmelerini sürdürüyor ve iknaya çalışıyor.