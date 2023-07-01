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    Kartal'ın hedefinde Joe Arıbo var! Nijeryalı yıldızın kiralanması için pazarlık yapılacak...

    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Joe Aribo’nun şartlarını konuşmak için İngiltere’ye gidiyor. Southampton’lu yöneticilerle Nijeryalı yıldızın kiralanması için pazarlık yapılacak.

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    Ada’ya Aribo çıkarması

    Beşiktaş, yeni sezona daha güçlü bir kadro ile görmek için tüm gücüyle seferber oldu. Beşiktaş'ın Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın İngiltere'ye gideceği öğrenildi.

    Hedefdeki isim ise Southampton'ın Nijeryalı 10 numarası Joe Aribo. Southampton Premier Lig'de küme düştüğü için Aribo takımdan çok büyük olasılıkla ayrılacak. Bu fırsatı iyi değerlendirmek isteyen Siyah-Beyazlı kurmaylar Nijeryalı 10 numaraya hemen kancayı attı. 10 numara dışında merkez orta saha ve orta sahanın sağında da görev yapabilen Aribo'nun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.

    G.SARAY'LA DA ANILDI
    Ancak özel durumdan dolayı oyuncunun çok daha uygun bir fiyata transfer edilmesi söz konusu. Ceyhun Kazancı'nın Southampton'lu yöneticilerle masaya oturacağı Aribo'nun şartlarını bir de İngiliz yöneticilerden dinleyeceği bildirildi. 22 kez Nijerya Milli Takım formasını giyen Aribo, Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Ancak kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Beşiktaş bu transferde ezeli rakibinden çok daha istekli.

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    Haberler Spor Kartal'ın hedefinde Joe Arıbo var! Nijeryalı yıldızın kiralanması için pazarlık yapılacak...
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