Kartal'ın hedefinde Joe Arıbo var! Nijeryalı yıldızın kiralanması için pazarlık yapılacak...

G.SARAY'LA DA ANILDI

Ancak özel durumdan dolayı oyuncunun çok daha uygun bir fiyata transfer edilmesi söz konusu. Ceyhun Kazancı'nın Southampton'lu yöneticilerle masaya oturacağı Aribo'nun şartlarını bir de İngiliz yöneticilerden dinleyeceği bildirildi. 22 kez Nijerya Milli Takım formasını giyen Aribo, Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Ancak kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Beşiktaş bu transferde ezeli rakibinden çok daha istekli.

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