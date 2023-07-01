Galatasaray'dan Filip Krastev sürprizi!





FIRTINA SEZONU AÇTI

Trabzonspor, Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla başladı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve aerobik çalışması gerçekleştirdi. Milli takımlarda görev alan oyuncular antrenmana katılmazken, önceki akşam kente gelen yeni transfer Joaquin Fernandez Moreno ise takımla çalıştı. Trabzonspor'un geçen sezon kiraladığı Flavio idmanda yer alırken, Djaniny ve kadro dışı kalan Koita ise çalışmada yer almadı. Bordo-Mavililer, Trabzon'daki çalışmalarında kondisyon yüklemesi yaptıktan sonra kamp çalışması için Slovenya'ya uçacak.



ORSIC RESMEN FIRTINA'DA

Trabzonspor, Mislav Orsic'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Southampton'a üç taksitle 2.4 milyon euro bonservis ödenecek. Orsic, 2.4'ün üstünde satılırsa kardan yüzde 20 pay da verilecek. Hırvat isme, iki yılda toplam 3.2 milyon euro ödenecek. Orsic ilk iki sezonda 40 lig maçına çıkarsa 1 yıllık opsiyonu devreye girecek ve son sezon maaşı 1 milyon 800 bin euroya yükselecek.



TAHA'YA GÜVENOYU

Uğurcan Çakır'ın ismi birçok önemli kulüple anılıyor. Böyle bir ihtimalin ortaya çıkması durumunda ise Trabzonspor'da kalenin 22 yaşındaki Muhammet Taha Tepe'ye emanet edilmesi bekleniyor. Kaleci Antrenörü Alper Boğuşlu'nun Muhammet Taha Tepe ve diğer isimlere olan güvenini hem teknik ekiple hem de yönetimle paylaştığı ifade edildi.



JOAQUIN FERNANDEZ 2 YILDA 2.7 KAZANACAK

Bordo-Mavili takım, yeni transfer Joaquin Fernandez ile yaptığı sözleşmenin detaylarını duyurdu. İspanyol stoper Fernandez ile 2 yıllık sözleşme yapıldığı ifade edildi. 27 yaşındaki futbolcu yeni sezonda 1.3, bir sonraki sezonda ise 1.4 milyon euro net ücret kazanacak.



MÜLDÜR İÇİN TEKLİF ARTIŞI

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli futbolcu Mert Müldür'ü gündemine almıştı Sarı lacivertli kulüp, bonservisi Serie A ekiplerinden Sassuolo'da olan 24 yaşındaki savunma oyuncusuyla görüşüyor. Fenerbahçe bonservis için İtalyan kulübüne 2 milyon Euro teklifte bulunmuştu. Bu rakam Sassuolo tarafından az bulundu. Oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı olan Sarı-Lacivertli kurmaylar teklifi revize etme kararı aldı. Savunmanın her iki kanadında da oynayabilen Mert Müldür, geçtiğimiz sezon ayak bileğinden yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sadece iki karşılaşmada oynayabildi. Mert Müldür, Sassuolo'da 2021-2022 sezonunda ise 33 karşılaşmaya çıkmıştı.



SZALAİ SATILIK DEĞİL

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai için Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Ancak gelen bilgilere göre Fenerbahçe'de Szalai satılık futbolcular listesinde değil. Ancak astronomik bir teklif gelmesi durumunda Szalai'nin satışının söz konusu olabileceği ifade ediliyor. Szalai geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla zaman zaman eleştiri de almıştı.



İSMAİL KARTAL 'ZAJC' DEDİ

Fenerbahçe'nin başına 3. kez geçen teknik direktör İsmail Kartal, sözleşmesi sona eren Miha Zajc'la yeni sözleşme yapılmasına onay verdiği bildirildi. Sarı-Lacivertliler Sloven oyuncuyla kısa süre içinde kontak kurması bekleniyor. Zajc henüz hiçbir takımla anlaşmış değil.



ESKİ BAŞKAN POLAT ANNE ACISI YAŞADI

G.Saray'ın eski başkanlarından Adnan Polat'ın annesi Suna Polat önceki gün vefat etmişti. Suna Polat'ın naaşı, dün Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



TAVARES'İN SON KARARI ARSENAL

Transferde adı Galatasaray ile anılan Portekizli futbolcu Nuno Tavares, kariyerine İngiliz ekibi Arsenal'de devam etme kararı aldı. Sol bek, sol açık ve sağ bek mevkilerinde oynayabilen 23 yaşındaki oyuncunun menajeri, "Nuno'nun Arsenal ile kontratı devam ediyor. Takımda kalmak istiyor ama gelecekte ne olacağını göreceğiz" diye konuştu. 18 milyon Euro değer biçilen Tavares'in Topçular ile sözleşmesi 2025'te bitecek. Geride bıraktığımız sezonu Fransız ekibi Marsilya'da geçiren Tavares, forma giydiği 39 maçta 6 gole katkı sağlamıştı.



ICARDI İSTANBUL'DA ÇOK MUTLU

PSG'den kiralanan ve Galatasaray'da geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Gente Magazine'e bir röportaj verdi. Nara, '2023'te hayatınız nasıl olacak? Mauro, İstanbul'da kalacak mı?' şeklindeki soruları yanıtladı. Icardi'nin eşi Nara, "Sanırım bu benim için cevaplaması en zor soru. Çünkü her ay kendimizi organize ediyoruz. Mauro da Türkiye'de mükemmel bir şekilde organize oldu. İstanbul'da güzel planlar yapıyorlar. Açıkçası İstanbul'da çok mutlular" ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere PSG ile Galatasaray arasında Icardi için pazarlıklar sürüyor.



KRUSE'DEN SÜRPRİZ ANLAŞMA

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'de de oynayan Max Kruse, 2. Bundesliga ekibi Paderborn'a transfer oldu. 35 yaşındaki Alman futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kruse geçen sezon Wolfsburg'da gol atamadı.



MİLLİ PARA TEKVANDOCULAR AVRUPA ŞAMPİYONU

Fransa'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota puanı da veren organizasyonda Türkiye'yi temsil eden 14 sporcudan 7'si madalya aldı. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyonları kutladı.



TOUR DE FRANCE BAŞLIYOR

Sarı mayo rekabetinin Vingegaard ile Pogacar arasında geçmesi beklenen Fransa Bisiklet Turu'nda heyecan bugün İspanya'da başlayacak. 34 etap kazanan Cavendish de rekor için yarışacak.



FABİO CARVALHO ARTIK LEİPZİG'DE

Alman Ligi ekibi Leipzig, İngiliz devi Liverpool'un 20 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Fabio Carvalho'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu geçen sezon 22 karşılaşmada forma giyerken 3 gol attı.



CANNAVARO GÜMRÜK'E

Fabio Cannavaro'ya teklif yapan Karagümrük'ün, İtalyan teknik direktörle görüşmeleri olumlu şekilde ilerliyor. Geçtiğimiz sezon İstanbul ekibini başka bir İtalyan Andrea Pirlo çalıştırıyordu.



TRANSFER ÜÇGENİ!

Philip Zinckernagel'i transfer etmek isteyen Trabzon, Maxi Gomez ve Marc Bartra'yı kadrosuna katmayı hedefleyen Yunan ekibi Olympiakos'la görüşmelerini sıklaştırdı. Fırtına, 2 oyuncusu için 7-8 milyon euro gelir bekliyor.

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