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    Galatasaray'dan Filip Krastev sürprizi!

    Bulgar basını, G.Saray’ın Lommel forması giyen Bulgar orta saha Filip Krastev’i istediğini ve futbolcuya Monaco, Sociedad ve Feyenoord’un da ilgi gösterdiğini iddia etti. İşte sizler için derlediğimiz 1 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Filip Krastev sürprizi

    Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha mevkisine bir takviye yapılması hedefleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bonservisi Belçika ekibi Lommel'de bulunan Bulgar oyuncu Filip Krastev'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Haberde, "Galatasaray, City Football Group'un sahibi olduğu ve Levski Sofia ile kiralık sözleşmesi biten Krastev ile ilgileniyor" denildi. 21 yaşındaki Krastev, merkez orta saha, ön libero ve 10 numara mevkilerinde forma giyebiliyor. 1.78 boyundaki futbolcunun sözleşmesi 2027'de bitecek. Geçen sezon Sofya ekibinde forma giydiği 40 karşılaşmada 9 gol atarken, 1 de asist kaydeden ve 4 milyon Euro değer biçilen Krastev'e Fransa'dan Monaco, İspanya'dan Sociedad ve Hollanda'dan Feyenoord kulüpleri ilgi gösteriyor.



    HENÜZ ANLAŞMA YOK
    Bonservisi Fransız devi Paris Saint-Germain'de bulunan Leandro Paredes, Galatasaray'ın transferdeki hedeflerinden biri olarak görülüyor. 29 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu için Cimbom temaslarını sıklaştırırken, yıldız oyuncunun menajerinden bir açıklama geldi. Paredes'in temsilciliğini üstlenen menajer Lisandro Pirosanto yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile henüz kesin bir sonuca varamadık" ifadelerini kullandı. Daha önce Juventus, Zenit, Roma, Empoli, Boca Juniors ve Chievo'da da oynayan Paredes'in kontratı 2024'te bitecek. Oyuncuya 12 milyon Euro değer biçiliyor. Paredes geçen sezon Juventus formasıyla 35 maçta oynadı ve 1 gol, 2 asist kaydetti. Mauro Icardi'nin yakın arkadaşı olduğu bilinen Paredes için G.Saray taraftarları sosyal medyadan transfer baskısını sürdürüyor.



    ÇİZME'DEN LOZANO İDDİASI
    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Napoli'de forma giyen Meksikalı kanat oyuncusu Hirving Lozano'yu gündemine aldı. İtalyan medyasındaki haberlere göre; Napoli'nin 15-20 milyon euro civarında bir beklenti ile satış listesine koyduğu Hirving Lozano'ya talip olan Fenerbahçe, temsilciler aracılığı ile oyuncuyla temasa geçti. 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 41 resmi maçta 4 gol, 4 asist kaydetti.



        EN İYİ 100 FUTBOLCUYA SÜPER LİG'DEN 2 İSİM
        İspanyol Marca gazetesi, geride bıraktığımız sezon Avrupa'da en iyi performans gösteren 100 futbolcu listesini yayınladı. Zirveye Erling Haaland'ı koyan Marca, Türkiye Süper Ligi'nde forma giyen 2 futbolcuya da yer verdi. Listede A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen oyunculardan yalnızca Orkun Kökçü yer alabildi. Orkun Kökçü 84. sırada yer aldı. Türkiye Süper Ligi'nde forma giyen 2 futbolcu da listeye girmeyi başardı. Geçen seneyi gol kralı olarak tamamlayan Enner Valencia 86. sırada yer alırken takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi ise 91. sırada yer aldı.



        FİLENİN SULTANLARI BREZİLYA'YI EZİP GEÇTİ
        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde 3. haftadaki üçüncü maçında Brezilya'yı 3-0 yenerek organizasyondaki 8. galibiyetine imza attı. Sultanlar, Milletler Ligi'nde grup etabındaki son maçında yarın TSİ 09.00'da Hırvatistan ile karşılaşacak. Mücadele, TRT Spor'dan canlı yayınlayacak.



        AVRUPA OYUNLARI'NDA FİNAL 'BUSE'Sİ
        Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, yarı finalde Büyük Britanya'dan Rosie Joy Eccles'i yenip finale çıktı. Sürmeneli, bugün 19.30'da Belçikalı Oshin Derieuw'la karşılaşacak. Buse Naz Çakıroğlu ise İtalyan Giordana Rrentino'yu yenip finale kaldı. Çakıroğlu, yarın Fransız Wassila Lkhadiri ile kapışacak. Erkeklerde ise Samet Gümüş, Serra'yı yenip final biletini kaptı. Samet de bugün 19.45'te Billal Bennama ile karşılaşacak. Hatice Akbaş, Gizem Özer ve Tuğrulhan Erdemir ise bronz aldı.



            KARTAL DRAXLER'E YÜRÜDÜ!
            Beşiktaş, sol kanat için önemli bir ismi listesine aldı. PSG ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Alman futbolcu Julian Draxler menajerler tarafından Beşiktaş'a teklif edildi. PSG'de istediği süreyi alamayacağını düşünen Draxler'in takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor. Menajerlerin teklifini değerlendiren Beşiktaş Draxler için PSG yönetimi ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Draxler'in PSG ile 1 yıllık sözleşmesi var. Siyah-Beyazlılar uygun bir bedelle anlaşılması durumunda 58 kez Almanya Milli Takım formasını giyen Draxler'i kadrosuna katmak istiyor. Draxler geçtiğimiz sezonu Benfica'da kiralık olarak geçirmişti. 2017 yılında PSG tarafından 36 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişt



            BEŞİKTAŞ REBİC'İ KİRALIK İSTEDİ
            İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Milan'ın Ante Rebic için gelecek teklifleri dinlemeye istekli olduğunun farkında. Siyah-beyazlıların bu durumu bildiği için Milan'a bir teklif sunduğu kaydedildi. Bu teklifin ise kiralık olduğu aktarıldı. Ancak İtalyan devinin Rebic'i kiralık değil bonservisiyle göndermeyi planladığı yazıldı. Milan'ın Rebic'in bonservisi için 7-8 milyon Euro civarında bir bedel talep ettiği de haberde yer aldı.



            CENK TOSUN YETİŞMİYOR
            Sakatlığı yüzünden A Milli Takım kadrosuna davet edilmeyen Cenk Tosun, Beşiktaş'ın 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçlarında da takımdaki yerini alamayacak. Yıldız futbolcu yaklaşık bir ay sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Tedavi sürecinde herhangi bir aksilikle karşılaşmazsa Cenk, 11 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'e kadar tamamen hazır duruma gelecek ve ilk hafta karşılaşmasında forma giyecek.



                KLUIVERT ADANA DEMİR'DE
                Konferans Ligi'nde mücadele edecek Adana Demirspor, Vincenzo Montella yerine 2+1 yıllığına Hollandalı çalıştırıcı Patrick Kluivert'i getirdi. Ofansif futbolu benimseyen 46 yaşındaki Kluivert, resmi imzayı attı. Son olarak Curaçao'yu çalıştıran Kluivert, daha önce Barcelona'da gelişim direktörü, PSG'de ise sportif direktör olarak çalıştı. Adana Demir Başkanı Murat Sancak, Onyekuru'nun da Olimpiakos'tan tapusunun alındığını müjdeledi.



                FIRTINA SEZONU AÇTI
                Trabzonspor, Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla başladı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve aerobik çalışması gerçekleştirdi. Milli takımlarda görev alan oyuncular antrenmana katılmazken, önceki akşam kente gelen yeni transfer Joaquin Fernandez Moreno ise takımla çalıştı. Trabzonspor'un geçen sezon kiraladığı Flavio idmanda yer alırken, Djaniny ve kadro dışı kalan Koita ise çalışmada yer almadı. Bordo-Mavililer, Trabzon'daki çalışmalarında kondisyon yüklemesi yaptıktan sonra kamp çalışması için Slovenya'ya uçacak.

                ORSIC RESMEN FIRTINA'DA
                Trabzonspor, Mislav Orsic'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Southampton'a üç taksitle 2.4 milyon euro bonservis ödenecek. Orsic, 2.4'ün üstünde satılırsa kardan yüzde 20 pay da verilecek. Hırvat isme, iki yılda toplam 3.2 milyon euro ödenecek. Orsic ilk iki sezonda 40 lig maçına çıkarsa 1 yıllık opsiyonu devreye girecek ve son sezon maaşı 1 milyon 800 bin euroya yükselecek.

                TAHA'YA GÜVENOYU
                Uğurcan Çakır'ın ismi birçok önemli kulüple anılıyor. Böyle bir ihtimalin ortaya çıkması durumunda ise Trabzonspor'da kalenin 22 yaşındaki Muhammet Taha Tepe'ye emanet edilmesi bekleniyor. Kaleci Antrenörü Alper Boğuşlu'nun Muhammet Taha Tepe ve diğer isimlere olan güvenini hem teknik ekiple hem de yönetimle paylaştığı ifade edildi.

                JOAQUIN FERNANDEZ 2 YILDA 2.7 KAZANACAK
                Bordo-Mavili takım, yeni transfer Joaquin Fernandez ile yaptığı sözleşmenin detaylarını duyurdu. İspanyol stoper Fernandez ile 2 yıllık sözleşme yapıldığı ifade edildi. 27 yaşındaki futbolcu yeni sezonda 1.3, bir sonraki sezonda ise 1.4 milyon euro net ücret kazanacak.

                MÜLDÜR İÇİN TEKLİF ARTIŞI
                Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli futbolcu Mert Müldür'ü gündemine almıştı Sarı lacivertli kulüp, bonservisi Serie A ekiplerinden Sassuolo'da olan 24 yaşındaki savunma oyuncusuyla görüşüyor. Fenerbahçe bonservis için İtalyan kulübüne 2 milyon Euro teklifte bulunmuştu. Bu rakam Sassuolo tarafından az bulundu. Oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı olan Sarı-Lacivertli kurmaylar teklifi revize etme kararı aldı. Savunmanın her iki kanadında da oynayabilen Mert Müldür, geçtiğimiz sezon ayak bileğinden yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sadece iki karşılaşmada oynayabildi. Mert Müldür, Sassuolo'da 2021-2022 sezonunda ise 33 karşılaşmaya çıkmıştı.

                SZALAİ SATILIK DEĞİL
                Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai için Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Ancak gelen bilgilere göre Fenerbahçe'de Szalai satılık futbolcular listesinde değil. Ancak astronomik bir teklif gelmesi durumunda Szalai'nin satışının söz konusu olabileceği ifade ediliyor. Szalai geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla zaman zaman eleştiri de almıştı.

                İSMAİL KARTAL 'ZAJC' DEDİ
                Fenerbahçe'nin başına 3. kez geçen teknik direktör İsmail Kartal, sözleşmesi sona eren Miha Zajc'la yeni sözleşme yapılmasına onay verdiği bildirildi. Sarı-Lacivertliler Sloven oyuncuyla kısa süre içinde kontak kurması bekleniyor. Zajc henüz hiçbir takımla anlaşmış değil.

                ESKİ BAŞKAN POLAT ANNE ACISI YAŞADI
                G.Saray'ın eski başkanlarından Adnan Polat'ın annesi Suna Polat önceki gün vefat etmişti. Suna Polat'ın naaşı, dün Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

                TAVARES'İN SON KARARI ARSENAL
                Transferde adı Galatasaray ile anılan Portekizli futbolcu Nuno Tavares, kariyerine İngiliz ekibi Arsenal'de devam etme kararı aldı. Sol bek, sol açık ve sağ bek mevkilerinde oynayabilen 23 yaşındaki oyuncunun menajeri, "Nuno'nun Arsenal ile kontratı devam ediyor. Takımda kalmak istiyor ama gelecekte ne olacağını göreceğiz" diye konuştu. 18 milyon Euro değer biçilen Tavares'in Topçular ile sözleşmesi 2025'te bitecek. Geride bıraktığımız sezonu Fransız ekibi Marsilya'da geçiren Tavares, forma giydiği 39 maçta 6 gole katkı sağlamıştı.

                ICARDI İSTANBUL'DA ÇOK MUTLU
                PSG'den kiralanan ve Galatasaray'da geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Gente Magazine'e bir röportaj verdi. Nara, '2023'te hayatınız nasıl olacak? Mauro, İstanbul'da kalacak mı?' şeklindeki soruları yanıtladı. Icardi'nin eşi Nara, "Sanırım bu benim için cevaplaması en zor soru. Çünkü her ay kendimizi organize ediyoruz. Mauro da Türkiye'de mükemmel bir şekilde organize oldu. İstanbul'da güzel planlar yapıyorlar. Açıkçası İstanbul'da çok mutlular" ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere PSG ile Galatasaray arasında Icardi için pazarlıklar sürüyor.

                KRUSE'DEN SÜRPRİZ ANLAŞMA
                Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'de de oynayan Max Kruse, 2. Bundesliga ekibi Paderborn'a transfer oldu. 35 yaşındaki Alman futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kruse geçen sezon Wolfsburg'da gol atamadı.

                MİLLİ PARA TEKVANDOCULAR AVRUPA ŞAMPİYONU
                Fransa'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota puanı da veren organizasyonda Türkiye'yi temsil eden 14 sporcudan 7'si madalya aldı. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyonları kutladı.

                TOUR DE FRANCE BAŞLIYOR
                Sarı mayo rekabetinin Vingegaard ile Pogacar arasında geçmesi beklenen Fransa Bisiklet Turu'nda heyecan bugün İspanya'da başlayacak. 34 etap kazanan Cavendish de rekor için yarışacak.

                FABİO CARVALHO ARTIK LEİPZİG'DE
                Alman Ligi ekibi Leipzig, İngiliz devi Liverpool'un 20 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Fabio Carvalho'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu geçen sezon 22 karşılaşmada forma giyerken 3 gol attı.

                CANNAVARO GÜMRÜK'E
                Fabio Cannavaro'ya teklif yapan Karagümrük'ün, İtalyan teknik direktörle görüşmeleri olumlu şekilde ilerliyor. Geçtiğimiz sezon İstanbul ekibini başka bir İtalyan Andrea Pirlo çalıştırıyordu.

                TRANSFER ÜÇGENİ!
                Philip Zinckernagel'i transfer etmek isteyen Trabzon, Maxi Gomez ve Marc Bartra'yı kadrosuna katmayı hedefleyen Yunan ekibi Olympiakos'la görüşmelerini sıklaştırdı. Fırtına, 2 oyuncusu için 7-8 milyon euro gelir bekliyor.

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                Haberler Spor Galatasaray'dan Filip Krastev sürprizi!
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