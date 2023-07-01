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    • Spor
    • 01.07.2023 12:07
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    • 01.07.2023 12:12
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    Fenerbahçe'de kaleye Sambacı! Altay Bayındır'ın yerine gelecek

    Fenerbahçe'de yeni sezon için kaleye de bir takviye planlanıyor. Altay Bayındır ile devam etmeyi düşünmeyen Kanarya, arayışlarını sıklaştırdı. Livakovic ismi ön plana çıkarken Brezilya basını flaş bir ismi manşetlerine taşıdı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de kaleye Sambacı! Altay Bayındır’ın yerine gelecek

    Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı büyük merak konusuydu.
    Fenerbahçe’de kaleye Sambacı! Altay Bayındır’ın yerine gelecek

    Fenerbahçe'de teknik adamlık koltuğuna İsmail Kartal getirildi.
    Fenerbahçe’de kaleye Sambacı! Altay Bayındır’ın yerine gelecek

    Böylece sarı lacivertlilerde 3. kez İsmail Kartal dönemi başlamış oldu.
        Fenerbahçe’de kaleye Sambacı! Altay Bayındır’ın yerine gelecek

        Kanarya'da takımın başına İsmail Kartal'ın gelmesinin ardından yapılacak transfer hamleleri ise büyük merak konusu oldu.
        Fenerbahçe’de kaleye Sambacı! Altay Bayındır’ın yerine gelecek

        Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve gelmeden önce Ryan Kent ve Edin Dzeko transferleri duyurulmuştu.
        Fenerbahçe’de kaleye Sambacı! Altay Bayındır’ın yerine gelecek

        Sarı lacivertlilerde teknik adamın da belli olmasının ardından transfer çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.
            Fenerbahçe’de kaleye Sambacı! Altay Bayındır’ın yerine gelecek

            Fenerbahçe'de takviye yapılacak bölgelerden birisinin de kale olduğu biliniyor.
            Fenerbahçe’de kaleye Sambacı! Altay Bayındır’ın yerine gelecek

            Geçen sezon istenilen performansı gösteremeyen ve sakatlık sorunları yaşayan Altay Bayındır takımda gözden düştü.
            Fenerbahçe’de kaleye Sambacı! Altay Bayındır’ın yerine gelecek

            Altay Bayındır'a uygun bir teklif gelmesi halinde file bekçisiyle yolların ayrılması bekleniyor.
                Fenerbahçe’de kaleye Sambacı! Altay Bayındır’ın yerine gelecek

                Altay'ın yerine ise kaleci arayışları devam ediyor.
                Fenerbahçe’de kaleye Sambacı! Altay Bayındır’ın yerine gelecek

                Bu anlamda Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.
                Fenerbahçe’de kaleye Sambacı! Altay Bayındır’ın yerine gelecek

                Dominik Livakovic, Mattia Perin ve Juan Musso gibi isimlere yönelen ancak hepsinden de olumsuz yanıt alan sarı lacivertliler, Athletico Paranaense'nin 24 yaşındaki file bekçisi Bento için harekete geçti.
                    Fenerbahçe’de kaleye Sambacı! Altay Bayındır’ın yerine gelecek

                    Brezilya basını, Fenerbahçe'nin oyuncu için 7 milyon euroluk teklifte bulunduğunu ancak Brezilya ekibi Pananaense'nin 12 milyon eurodan kapıyı açtığını duyurdu
                    Fenerbahçe’de kaleye Sambacı! Altay Bayındır’ın yerine gelecek

                    Haberde; Fenerbahçe'nin yeni bir teklif yapmasının beklendiği de vurgulandı.
                    Fenerbahçe’de kaleye Sambacı! Altay Bayındır’ın yerine gelecek

                    24 yaşındaki Brezilyalı kaleci Bento, altyapısında yetiştiği Athletico Paranaense dışında hiçbir takımda forma giymedi.
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                    Akrabaları Başkan’ı anlattı
                    Haberler Spor Fenerbahçe'de kaleye Sambacı! Altay Bayındır'ın yerine gelecek
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