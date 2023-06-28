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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi! “Yeni inşa edilecek havalimanı için..."

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin taşınacağı yönündeki tartışmalara noktayı koydu. Uraloğlu, “Yeni inşa edilecek havalimanı için tesisler taşınmayacak” diye konuştu. İşte sizler için derlediğimiz 28 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Bakan’dan müjdeli haber

    Trabzonspor'un başarılarının altyapısı olan ve birçok anıyı içinde barındıran Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, 1985 yılında bir idari bina ve iki sahayla hizmete açılmış, bugün Türk futbolunun altyapı olarak önemli mihenk taşlarından birisini oluşturmaktadır. Çok sayıda gencin Türk futboluna kazandırılmasında etkili olan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin tarihsel önemine vurgu yapan Bakan Uraloğlu, tesisin taşınacağı yönündeki tartışmalar hakkında konuştu. Bakan Uraloğlu, "O tesislerde çok önemli anılar ve bir tarih yaşıyor. Şampiyonluklar ve üzüntüler burada yaşandı. Burası sadece tesis değil, Trabzonspor'un hafızasını barındırıyor. Burası bir tesis değil, yuvadır. Bu tarihi biz de yaşatmak istiyoruz. O nedenle yeni inşa edilecek havaalanı için tesisler taşınmayacak" dedi.

    FIRTINA FERNANDES'E KAVUŞUYOR
    Kourbelisin ardından transfer için anlaşma sağlanan İspanyol stoper Joaquin Fernandes, bugün Trabzon'a gelecek. Burada sağlık kontrolünden geçecek olan 27 yaşındaki futbolcu, Cuma günü ise Bordo-Mavili takım ile birlikte ilk antrenmanına çıkacak.

    BJELICA BIZZAT TALEP ETTİ
    Fernandes için özellikle talepte bulunan teknik direktör Nenad Bjelica, Başkan Ertuğrul Doğan'a, "Stoperin hava topu hakimiyeti yüksek olmalı. Bu konuda eksikliğimiz var" demişti. 3 yıllık sözleşme imzalanacak yeni transferin birçok maçta defansif orta saha bölgesinde de oynayabilmesi büyük avantaj olarak görülüyor.



    BARTRA'YA YUNAN KANCASI
    Trabzonspor'da gelecek sezon kadroda yer alması beklenmeyen Marc Bartra için Yunan basınından bir transfer iddiası geldi. Haberde, Olympiakos'un 32 yaşındaki stoperi kadrosuna katmayı düşündüğü, Girona'nın da gündeminde olan İspanyol futbolcunun 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılabileceği de ifade edildi.



        DİAGNE'NİN ROTASI ARABİSTAN
        Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten ayrılan Mbaye Diagne geleceği hakkında konuştu. Senegalli oyuncu, "Aklım şu anda Türkiye'de değil. Arabistan'a transfer olabilirim" dedi.



        BİZ HERKES İÇİN ADALET İSTEDİK
        Beşiktaş'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni dün gerçekleştirildi. Siyah-Beyazlı kulübün ikinci başkanı Engin Baltacı, "Geçen yıldan bu yana birçok haksızlıkla karşılaştık. Biz herkes için adalet istedik. Ahmet Nur Çebi, hakemlerle ilgili geçmişte ne dediyse, bu dönemde de aynısını söylüyor. Hakemlerden şikayet edenler farklı konuşuyorlar. Büyük camialar, ancak içlerinden zayıflatılabilirse başa çıkılabilir hale gelirler. Bizim abdestimizden kuşkumuz yok" diye konuştu.

        ALİ KOÇ 'KARTAL' DEDİ BİLMECE SONA ERDİ
        Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamlayan ve Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yol ayrımına giden Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi çözüldü. Sarı-Lacivertliler'in yönetim kurulu toplantısında gündemdeki isimlerden Abdullah Avcı ve İsmail Kartal ile ilgili fikir alışverişi yapıldı. Toplantıda iki teknik adam da oylanırken, yöneticilerin oylarının eşit çıkması sonrası Başkan Ali Koç devreye girdi ve tercihini İsmail Kartal'dan yana kullandı. Hac vazifesini yerine getiren ve erken dönüş için gerekli prosedürleri çözmeye uğraşan 61 yaşındaki teknik adam, resmen açıklandıktan sonra takımın başına geçecek. Kanarya'da üçüncü dönemini yaşayacak Kartal, başkan ile de sezon planlaması için özel bir görüşme yapacak. 'Beni ben yapan yer Fenerbahçe'dir. Burası benim yuvam' diyen deneyimli çalıştırıcı, en son 2021-22 sezonunda F.Bahçe'nin başında 21 maça çıkmış ve 1.95 puan ortalaması yakalamıştı.

            JESUS, ARAO VE PEDRO REFERANS VERDİ
            Fenerbahçe'den ayrılan ve Internacional ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan Enner Valencia, transferiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Görkemli bir şekilde yeni kulübünde karşılanan Ekvadorlu golcü, "Jorge Jesus, Willian Arao ve Joao Pedro ile konuştum. Internacional ve Brezilya futbolu hakkında sorular sordum. Olumlu referanslar aldım. Benim için farklı bir deneyim olacak. Ama bunun tadını çıkaracağım" dedi. Kanarya'da geçen sezon 48 maçta süre alan Valencia, 33 golle gol kralı olmuştu.



            BECAO BÜYÜK BİR LİGE GİDER
            Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen ve geride bıraktığımız günlerde Melbourne City ile kontrat imzalayan Tolgay Arslan, Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen eski takım arkadaşı Rodrigo Becao ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arslan, "Becao ile 3 yıl Udinese'de oynadım. Açıkçası Serie A'da gördüğüm en iyi stoperlerden birisi. Çok hızlı ve çok kuvvetli. Rakipler için ona karşı oynamak çok zordu. Böyle kaliteli bir ismin, başka büyük bir lige gitmesi muhtemel" dedi. 2019 yılından beri Udinese forması giyen Brezilyalı savunmacı Becao'ya 10 milyon Euro değer biçiliyor. Öte yandan Sambacı'nın Udinese ile olan kontratı ise 2024 yılı sonunda bitecek.

            ARDA REAL'İ REDDETTİ
            Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e damga vuran ve A Milli Takım'da da etkili futboluyla adından söz ettiren Arda Güler, Avrupa kulüplerinin hayallerini süslüyor. Genç yeteneği kadrosuna katmak için hamle yapan Real Madrid'e Sarı-Lacivertli futbolcudan olumsuz bir geri dönüş olduğu ortaya çıktı. Brahim Diaz'ın takıma dönmesi ve benzer profilde iki oyuncuyu kadroda tutmak istemeyen İspanyollar, Arda'ya 1 sezon Real Madrid Castilla'da oynamasını teklif etti. Transfer olduğu takımda devam etmek isteyen ve kiralık gönderilmeye sıcak bakmayan Güler ise teklifi geri çevirdi. Arda, Barcelona, Bayern, Borussia Dortmund, Ajax ve Benfica ile de anılıyor.



                NELSSON'UN YERİNE İKİ ADAY
                Galatasaray, yıldız oyuncusu Victor Nelsson'un takımdan ayrılma olasılığına karşın arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Nelsson'un satışı durumunda iki yeni aday belirledi. Sarı- Kırmızılılar'ın gündemine Polonya ekibi Legia Varşova'dan Maik Nawrocki geldi. 2022 yılından beri Legia'da forma giyen 22 yaşındaki savunmacının kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Galatasaray'ın genç yetenek için 4 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Nawrocki geçen sezon 31 maçta görev alırken 4 gol, 1 asist üretti. Aslan'ın bir başka hedefi ise Belçika Ligi takımlarından Cercle Brugge'da forma giyen Jesper Daland. 23 yaşındaki yıldız futbolcunun Belçika temsilcsiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Norveçli yıldız geçen sezon 39 karşılaşmada görev aldı. 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Galatasaray Yönetimi, Nelsson'un durumuna göre hareket edecek. Ayrılığı sonrası kadro bir stoperle takviye edilecek.

                ŞAMPİYON ASLAN SEZONU AÇTI
                G.Saray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. Gruplar halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan Cimbom, sonrasında pas idmanı gerçekleştirdi. Milli takıma giden ve özel izinli olan oyuncuların katılmadığı sezonun ilk çalışması 6'ya 6 oyun ile sona erdi.

                NİCOLO ZANİOLO BURADA ÇOK İYİ!
                Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli açıklamalarda bulundu. Vigorelli, "Türkiye'ye hemen alıştı. Şu an tatil yapıyor. Transfer dönemi uzun, bakalım ne olacak? Galatasaray'da iyiyiz, teklifler gelirse değerlendiririz. Şampiyonlar Ligi ön eleme hazırlıklarına odaklandık. Milan taktiksel olarak onun için mükemmel bir takım mı? Evet, ama buna girmek istemiyorum" dedi.

                    TORREİRA LAZİO'YA GİDEBİLİR!
                    Geçen sezon elde edilen şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur önemli açıklamalarda bulundu. Bentancur, "Torreira Galatasaray'da mutlu. Ancak her zaman İtalya Ligi'ne ilgi duymuştur. Şartlar uygun olursa Lazio'ya gidebilir. Cuma Galatasaray yönetimiyle görüşeceğim. Lazio'nun teklifi 12 Milyon euro" ifadelerini kullandı. Lazio'nun bu teklifine rağmen Galatasaray'ın ayrılık için 16-17 milyon euroluk bir beklentisi bulunuyor. Cimbom, yıldız oyuncuyu Arsenal'den 6 milyon euroya transfer etmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın atom karıncası Torreira geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 34 maça çıktı. 1 gol pası verdi. Mücadelesiyle büyük alkış topladı.

                    100 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA
                    G.Saray stat, forma göğüs ve sağlık sponsorluklarını açıkladı. Buna göre Sarı-Kırmızılılar önemli bir gelirin sahibi olacak. Son şampiyon, stat sponsorluğu için Rams ile anlaştı. Stadın yeni ismi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams olacak. Yıllık 7.5 milyon milyon eurodan 5 yıllık anlaşma yapıldı. SIXT Rent A Car ile yapılan forma göğüs reklamı yıllık 7.5 milyon milyon euro kazandıracak. Anlaşma 5 yıllık olacak. Sağlık sponsorluğu için Medicana Hastaneler Grubu ile anlaşıldı. G.Saray bu anlaşmadan bu sene için 32.5 milyon TL kazanacak.

                    HEDEFİMİZ HEP ZİRVE
                    Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Trabzonspor'un 1 numaralı ismi Ertuğrul Doğan yeni sezondaki hedeflerini de dile getirdi. Doğan, "Hedefimiz hep zirvede olup taraftarlarımıza muhteşem hikayeler yaşatacağımız bir sezon geçirmektir" dedi.

                    PORTEKİZ'DEN JOVIC İDDİASI
                    Portekiz medyasından O Jogo'nun haberine göre Galatasaray, Fiorentina forması giyen Sırp golcü Luca Jovic ile anlaşma sağladı. Sırp golcü, geçen sezon Fiorentina formasıyla 50 maça çıktı. Bu maçlarda 13 gol ve 4 asist kaydetti. 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro.

                    HULL CİTY MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA
                    Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü Hull City ile karşılaşacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak maç saat 19.45'te başlayacak. Bu arada fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.

                    INTER PERİSİC'E KAPIYI KAPATTI
                    İngiliz ekibi Tottenham ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ivan Perisic, Fenerbahçe ve daha önce oynadığı Inter ile anılıyordu. İtalyan basını, Inter'in 34 yaşındaki Hırvat yıldıza kapıları kapattığını iddia etti.

                    WELİNTON PENDİKSPOR İLE ANLAŞTI
                    Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü açıklamalarda bulundu. Özköylü, "Beşiktaş'tan ayrılan Welinton ve daha önce ülkemizde Alanyaspor'da oynayan Georgios Tzavellas ile anlaştık" dedi. Pendik, G.Saray'dan ayrılan Emre Taşdemir'i de kadrosuna kattı. G.Saray forması giyen Emre Taşdemir ile Beşiktaş'ın stoperi Welinton'ın sözleşmesi sona ermiş ve iki oyuncu da takımlarından ayrılmıştı.


                    RAHMETULLAH BANDIRMA'DA
                    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Rahmetullah Berişbek'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir temsilcisi, 24 yaşındaki Rahmetullah Berişbek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

                    GÖRKEM HATAYSPOR'DA
                    Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Giresun'dan ayrılan orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 25 yaşındaki orta saha geçen sezon 31 maçta oynadı.

                    TARKAN'DAN İKİ YILLIK İMZA
                    Göztepe, savunma oyuncusu Tarkan Serbest'le anlaştı. Serbest'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Son olarak Kasımpaşa'da forma giyen 29 yaşındaki Tarkan Serbest, Austria Wien'de de forma giydi.

                    KLUİVERT ADANA DEMİR'E
                    Geçen sezon Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor yeni hocasını belirlemek üzere. Hollanda medyasından De Telegraaf'ın iddiasına göre Patrick Kluivert, Adana Demir ile 2 yıllığına anlaştı.


                    EN ÇOK KAZANAN ZORBAY KÜÇÜK
                    Futbol Federasyonu'nun 6 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı 29 Süper Lig hakemi ile 12 VAR ve AVAR hakemleri 2022-23 sezonunda görev aldıkları maçlarda 22 milyon 930 bin 146 TL gelir elde etti. Süper Lig ve VAR, AVAR hakemleri 10 ay üzerinden maaş alıyor. Süper Lig hakemlerinde ise ödeme sistemi 3 kategoriye ayrılıyor. Birinci kategori 24 bin 750, ikinci kategori 21 bin ve üçüncü kategori ise 16 bin 50 TL. Ancak bu maaşlar tam olarak hakemlerin eline geçmiyor. TFF 2022-23 yılında başlattığı ceza sisteminde maç performansı ve gelen raporlara göre, bin ile 6 bin TL arasında artış veya eksilme gösterebiliyor. VAR ve AVAR hakemleri ise 10 ay üzerinden aylık, 10 bin TL maaş alıyor. 2022-2023 sezonunda en çok kazanan hakem Zorbay Küçük oldu. Küçük, 751 bin 260 lira kazandı. En çok kazanan VAR ve AVAR ise 711 bin 725 lira ile Serkan Tokat'tı.

                    DENİZ KILIÇLI İLE 1 YIL DAHA
                    Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden biri olan Pınar Karşıyaka, uzun forvet Mükremin Deniz Kılıçlı'nın sözleşmesini 1 yıl süreyle uzattı. Kılıçlı, geride kalan sezonda 2,59 sayı ve 1,22 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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                    Depreme dirençli Bursa
                    Haberler Spor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi! “Yeni inşa edilecek havalimanı için..."
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