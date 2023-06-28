Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi! “Yeni inşa edilecek havalimanı için..."

HEDEFİMİZ HEP ZİRVE

Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Trabzonspor'un 1 numaralı ismi Ertuğrul Doğan yeni sezondaki hedeflerini de dile getirdi. Doğan, "Hedefimiz hep zirvede olup taraftarlarımıza muhteşem hikayeler yaşatacağımız bir sezon geçirmektir" dedi.

PORTEKİZ'DEN JOVIC İDDİASI

Portekiz medyasından O Jogo'nun haberine göre Galatasaray, Fiorentina forması giyen Sırp golcü Luca Jovic ile anlaşma sağladı. Sırp golcü, geçen sezon Fiorentina formasıyla 50 maça çıktı. Bu maçlarda 13 gol ve 4 asist kaydetti. 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro.

HULL CİTY MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü Hull City ile karşılaşacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak maç saat 19.45'te başlayacak. Bu arada fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.

INTER PERİSİC'E KAPIYI KAPATTI

İngiliz ekibi Tottenham ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ivan Perisic, Fenerbahçe ve daha önce oynadığı Inter ile anılıyordu. İtalyan basını, Inter'in 34 yaşındaki Hırvat yıldıza kapıları kapattığını iddia etti.

WELİNTON PENDİKSPOR İLE ANLAŞTI

Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü açıklamalarda bulundu. Özköylü, "Beşiktaş'tan ayrılan Welinton ve daha önce ülkemizde Alanyaspor'da oynayan Georgios Tzavellas ile anlaştık" dedi. Pendik, G.Saray'dan ayrılan Emre Taşdemir'i de kadrosuna kattı. G.Saray forması giyen Emre Taşdemir ile Beşiktaş'ın stoperi Welinton'ın sözleşmesi sona ermiş ve iki oyuncu da takımlarından ayrılmıştı.



RAHMETULLAH BANDIRMA'DA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Rahmetullah Berişbek'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir temsilcisi, 24 yaşındaki Rahmetullah Berişbek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GÖRKEM HATAYSPOR'DA

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Giresun'dan ayrılan orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 25 yaşındaki orta saha geçen sezon 31 maçta oynadı.



TARKAN'DAN İKİ YILLIK İMZA

Göztepe, savunma oyuncusu Tarkan Serbest'le anlaştı. Serbest'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Son olarak Kasımpaşa'da forma giyen 29 yaşındaki Tarkan Serbest, Austria Wien'de de forma giydi.



KLUİVERT ADANA DEMİR'E

Geçen sezon Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor yeni hocasını belirlemek üzere. Hollanda medyasından De Telegraaf'ın iddiasına göre Patrick Kluivert, Adana Demir ile 2 yıllığına anlaştı.



EN ÇOK KAZANAN ZORBAY KÜÇÜK

Futbol Federasyonu'nun 6 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı 29 Süper Lig hakemi ile 12 VAR ve AVAR hakemleri 2022-23 sezonunda görev aldıkları maçlarda 22 milyon 930 bin 146 TL gelir elde etti. Süper Lig ve VAR, AVAR hakemleri 10 ay üzerinden maaş alıyor. Süper Lig hakemlerinde ise ödeme sistemi 3 kategoriye ayrılıyor. Birinci kategori 24 bin 750, ikinci kategori 21 bin ve üçüncü kategori ise 16 bin 50 TL. Ancak bu maaşlar tam olarak hakemlerin eline geçmiyor. TFF 2022-23 yılında başlattığı ceza sisteminde maç performansı ve gelen raporlara göre, bin ile 6 bin TL arasında artış veya eksilme gösterebiliyor. VAR ve AVAR hakemleri ise 10 ay üzerinden aylık, 10 bin TL maaş alıyor. 2022-2023 sezonunda en çok kazanan hakem Zorbay Küçük oldu. Küçük, 751 bin 260 lira kazandı. En çok kazanan VAR ve AVAR ise 711 bin 725 lira ile Serkan Tokat'tı.



DENİZ KILIÇLI İLE 1 YIL DAHA

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden biri olan Pınar Karşıyaka, uzun forvet Mükremin Deniz Kılıçlı'nın sözleşmesini 1 yıl süreyle uzattı. Kılıçlı, geride kalan sezonda 2,59 sayı ve 1,22 ribaunt ortalamaları yakaladı.