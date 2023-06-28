Trabzonspor Mislav Orsic transferini duyurdu!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor, transferde esmeye devam ediyor.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Premier Lig'e veda eden Southampton'dan Mislav Orsic'i kadrosuna katıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, "FC Southampton'ın profesyonel futbolcusu Mislav Orsic'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sezonu bu senenin başında transfer olduğu Southampton'da tamamlayan 30 yaşındaki kanat oyuncusu daha önce Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Dinamo Zagreb'de de forma giymişti.

Orsic geçen sezon Southampton formasını 5, Dinamo Zagrep formasını 28 resmi maçta terletti.

Hırvat futbolcu Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda ülkesiyle 6 resmi maça çıktı, 1 gol ve 2 asist kaydetti.