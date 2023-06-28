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    • Spor
    • 28.06.2023 17:07
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    • 28.06.2023 17:49
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    Galatasaray'dan Barış Alper'e geçmiş olsun mesajı

    Galatasaray, bu sabah saatlerinde Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçiren ve durumu iyi olan Barış Alper Yılmaz için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

    Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bu sabah saatlerinde Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi. Durumu iyi olan Barış Alper için kulübü Galatasaray bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüpten paylaşılan mesajda, "Futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın, bu sabah saatlerinde Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrendik. Durumu iyi olan Barış Alper Yılmaz'a ve kazada yaralanan diğer araçtaki sürücüye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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