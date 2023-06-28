Fırtına'da Mıslav Orsıc rüzgarı esecek! Trabzonspor Southampton'ın Hırvat kanat forvetini renklerine kattı...

BAŞKAN DOĞAN ÇOK UĞRAŞTI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sezon biter bitmez Orsic'in peşine düştü. Başkan Doğan, 5 milyon Euro'dan başlayan pazarlıkları 2 milyon Euro'ya düşürdü ve transfere noktayı koydu. Orsic, Trabzon'a gelip kampa katılacak. Bordo- Mavililer'in Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın da transferde büyük rol oynadığı ve yıldız oyuncuyu ikna ettiği öğrenildi. Trabzonspor, Orsic transferi için Taha Altıkardeş'i İzmir ekibi Göztepe'ye verdi.

MARIUS HAMLESİ

Fırtına, Petkovic dışında bir forvet transferi daha yapmayı planlıyor. Karadeniz ekibinin yetkilileri, en son Belçika'nın RFC Seraing takımında forma giyen Marius Mouandilmadji'yi de gündemine aldı. Kulübü ile sözleşmesi ay sonu itibarıyla biten Marius'un bonservisinin elinde olması, Fırtına adına bu oyuncuyu cazip hale getirdi. Marius transferiyle hücumda rekabet oluşturulması düşünülüyor.

Mislav Orsic, 26 kez Hırvatistan Milli Takım formasını giydi. 2 kez rakip fileleri havalandırdı.