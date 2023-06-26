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    • 26.06.2023 12:06
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    İlkay Gündoğan resmen Barcelona'da

    Barcelona, Türk asıllı Alman orta saha İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    İlkay Gündoğan resmen Barcelona’da

    İspanya LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, transfer çalışmalarına devam ediyor.

    Bordo-mavili ekip, Manchester City ile geçtiğimiz yıl 3 kupa kazanan İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun serbest kalma maddesi ise 400 milyon Euro olarak belirlendi.

    İlkay Gündoğan, Barcelona'nın bu sezonki ilk transferi oldu.

    MANCHESTER CİTY'DEN TEŞEKKÜR

    Öte yandan İngiliz ekibi Manchester City de resmi internet sitesinden 'Teşekkürler İlkay' başlığıyla yaptığı açıklamayla, tecrübeli futbolcuya Barcelona'da başarılar diledi.

    İLKAY'DAN AÇIKLAMA!

    İlkay Gündoğan ise ayrılığın ardından şöyle konuştu;

    "Manchester'a ilk geldiğimde çocuğu olmayan ve hayalleri olan bir gençtim. İnanması bile zor ama yedi yıl sonra kurduğu her hayali gerçekleştirmiş bir baba olarak ayrılıyorum. Vedalar asla kolay değildir, ancak bu ekiple vedalaşmak daha da zor. Dürüst olmak gerekirse hepsini özleyeceğim. Ama buradan şampiyon olarak ayrıldığımı söylemekten mutluyum. Üçleme yapan bir takımın kaptanı olarak kaç futbolcu veda edebilir?"

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