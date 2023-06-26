Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Şener Özbayraklı, önümüzdeki sezon da turuncu-lacivertli formamızı giyecek. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkati çeken Şener Özbayraklı'ya kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.
- Spor
- 26.06.2023 15:14
- -
- Son Güncelleme:
-
- 26.06.2023 15:14
Başakşehir Şener Özbayraklı'yla sözleşme yeniledi
Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Şener Özbayraklı ile sözleşme yenilendiğini duyurdu.
- Paylaş
- Tweet
- Paylaş
- Sitene Ekle
-
-
-