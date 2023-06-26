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    • Spor
    • 26.06.2023 15:14
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    • 26.06.2023 15:14
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    Başakşehir Şener Özbayraklı'yla sözleşme yeniledi

    Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Şener Özbayraklı ile sözleşme yenilendiğini duyurdu.

    Başakşehir Şener Özbayraklı’yla sözleşme yeniledi
    Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Şener Özbayraklı, önümüzdeki sezon da turuncu-lacivertli formamızı giyecek. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkati çeken Şener Özbayraklı'ya kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.
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