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    • Spor
    • 25.06.2023 11:04
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    • 25.06.2023 11:04
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    Yıldız isimden Fenerbahçe'ye ret!

    Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, birçok ismi gündemine almıştı. Sarı lacivertlilerin kanat takviyesi için düşündüğü isimden olumsuz yanıt geldi. Habere göre o isim Fenerbahçe'nin teklifini reddetti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yıldız isimden Fenerbahçe’ye ret!

    Fenerbahçe ve Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
    Yıldız isimden Fenerbahçe’ye ret!

    İki ekip de gelecek yıl için iyi bir kadro oluşturmak istiyor.
    Yıldız isimden Fenerbahçe’ye ret!

    Ezeli rakipler transfer piyasasında şu ana kadar aktif rol oynadı.
        Yıldız isimden Fenerbahçe’ye ret!

        Özellikle sarı lacivertliler, 2 flaş yıldızı kadrosuna kattığını açıkladı.
        Yıldız isimden Fenerbahçe’ye ret!

        Galatasaray ise henüz bir transfer hamlesi yapmamasına karşın yoğun şekilde görüşmelerini sürdürüyor.
        Yıldız isimden Fenerbahçe’ye ret!

        Fenerbahçe yaptığı 2 hamlenin ardından transferdeki 3. hedefini net bir şekilde belirlemişti.
            Yıldız isimden Fenerbahçe’ye ret!

            Sarı lacivertlilerin, geçen sezon Galatasaray'da iyi bir performans sergileyen Milot Rashica'yı gündemine aldığı kaydedilmişti.
            Yıldız isimden Fenerbahçe’ye ret!

            Milot Rashica için Fenerbahçe'nin Norwich City ile temas kurduğu iddia edildi.
            Yıldız isimden Fenerbahçe’ye ret!

            Fenerbahçe'nin, İngiltere'nin 'Kanaryalar' lakaplı kulübüne Kosovalı yıldız için fiyat sorduğu ifade edildi.
                Yıldız isimden Fenerbahçe’ye ret!

                Başarılı kanat oyuncusunun ise Fenerbahçe ile ilgili kararı netleşti.
                Yıldız isimden Fenerbahçe’ye ret!

                26 yaşındaki futbolcu kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istediğini bildirildi.
                Yıldız isimden Fenerbahçe’ye ret!

                Milot Rashica geçen sezon sarı kırmızılı forma altında 35 maça çıkmıştı.
                    Yıldız isimden Fenerbahçe’ye ret!

                    Rashica bu maçlarda 6 gol attı.
                    Yıldız isimden Fenerbahçe’ye ret!

                    Fotomaç'ın haberine göre ayrıca 8 de asist yaptı.
                    Yıldız isimden Fenerbahçe’ye ret!

                    Güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro olan Rashica'nın, kulübüyle olan kontratı 2025'te sona erecek.
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