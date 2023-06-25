Yıldız isimden Fenerbahçe’ye ret!

Fenerbahçe ve Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
İki ekip de gelecek yıl için iyi bir kadro oluşturmak istiyor.
Ezeli rakipler transfer piyasasında şu ana kadar aktif rol oynadı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
İki ekip de gelecek yıl için iyi bir kadro oluşturmak istiyor.
Ezeli rakipler transfer piyasasında şu ana kadar aktif rol oynadı.
Özellikle sarı lacivertliler, 2 flaş yıldızı kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray ise henüz bir transfer hamlesi yapmamasına karşın yoğun şekilde görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe yaptığı 2 hamlenin ardından transferdeki 3. hedefini net bir şekilde belirlemişti.
Sarı lacivertlilerin, geçen sezon Galatasaray'da iyi bir performans sergileyen Milot Rashica'yı gündemine aldığı kaydedilmişti.
Milot Rashica için Fenerbahçe'nin Norwich City ile temas kurduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin, İngiltere'nin 'Kanaryalar' lakaplı kulübüne Kosovalı yıldız için fiyat sorduğu ifade edildi.
Başarılı kanat oyuncusunun ise Fenerbahçe ile ilgili kararı netleşti.
26 yaşındaki futbolcu kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istediğini bildirildi.
Milot Rashica geçen sezon sarı kırmızılı forma altında 35 maça çıkmıştı.
Rashica bu maçlarda 6 gol attı.
Fotomaç'ın haberine göre ayrıca 8 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro olan Rashica'nın, kulübüyle olan kontratı 2025'te sona erecek.