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    Son aday Fabio Silva! PSV'de kiralık oynayan Silva transfere sıcak...

    Bafetimbi Gomis ile yollarını ayıran ve Mauro Icardi için PSG ile temaslarını sürdüren Galatasaray’ın İngiliz ekibi Wolverhampton’da oynayan Fabio Silva’yı transfer etmek istediği iddia edildi. Aslan, Ajax, Sevilla, Roma ve Milan kulüpleriyle transferde rekabete girecek.

    Son aday Fabio Silva

    Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. İngilizler, forvet mevkisine takviye yapmak isteyen Aslan'ın gündemine gelen son ismin bonservisi Wolverhampton'da olan Fabio Silva olduğunu iddia etti.

    FABIO SILVA'NIN TALİBİ ÇOK
    ADA basınından Express and Star'ın haberine göre; geçen sezon devre arasında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında kiralık oynayan 20 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusu Fabio Silva için Galatasaray harekete geçmiş durumda.

    Haberde ayrıca Fabio Silva'ya Hollanda'dan Ajax, İspanya'dan Sevilla, İtalya'dan da Roma ve Milan gibi kulüplerin yakın ilgi gösterdiği belirtildi. Wolves'i çalıştıran Julien Lopetegui, yıldız ismin son durumunu yaz kampında görecek ve Fabio Silva'nın geleceği de netlik kazanmış olacak.



        PSV'DE 7 GOLE KATKI YAPMAYI BİLDİ
        OCAK ayında transfer olduğu PSV'de toplamda 19 maça çıkan Fabio Silva, 5 kez rakip ağları havalandırdı. Ayrıca Silva takımına 2 de asist katkısı yaptı. 1.85 boyundaki futbolcuya 13 milyon euro değer biçiliyor. Daha önce ülkesinde Porto ve Benfica formalarını da terleten Fabio Silva'nın futbol kariyerinde toplamda ise 149 maçta 31 gol ve 18 asisti bulunuyor.

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        Haberler Spor Son aday Fabio Silva! PSV'de kiralık oynayan Silva transfere sıcak...
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