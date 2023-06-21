Son aday Fabio Silva! PSV'de kiralık oynayan Silva transfere sıcak...

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. İngilizler, forvet mevkisine takviye yapmak isteyen Aslan'ın gündemine gelen son ismin bonservisi Wolverhampton'da olan Fabio Silva olduğunu iddia etti.
FABIO SILVA'NIN TALİBİ ÇOK
ADA basınından Express and Star'ın haberine göre; geçen sezon devre arasında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında kiralık oynayan 20 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusu Fabio Silva için Galatasaray harekete geçmiş durumda.