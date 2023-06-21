Son aday Fabio Silva! PSV'de kiralık oynayan Silva transfere sıcak...





PSV'DE 7 GOLE KATKI YAPMAYI BİLDİ

OCAK ayında transfer olduğu PSV'de toplamda 19 maça çıkan Fabio Silva, 5 kez rakip ağları havalandırdı. Ayrıca Silva takımına 2 de asist katkısı yaptı. 1.85 boyundaki futbolcuya 13 milyon euro değer biçiliyor. Daha önce ülkesinde Porto ve Benfica formalarını da terleten Fabio Silva'nın futbol kariyerinde toplamda ise 149 maçta 31 gol ve 18 asisti bulunuyor.

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