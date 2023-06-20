Volkan Demirel görüşme odasına! Başkan Ali Koç Volkan Demirel ile bugün bir araya gelecek...





ŞOK EDEN MONTELLA İDDİASI

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için geri sayıma geçilirken gazeteci Enver Aysever'den ilginç ve bir o kadar da önemli bir iddia geldi. İddiaya göre Başkan Ali Koç İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaşma sağlamıştı. Ancak cumartesi günkü mali genel kurulda tepkileri gören Ali Koç, bu kez Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün camianın içinden gelen yerli bir isim olacağını açıkladı. Fenerbahçe dün ise Montella ile anlaşmadıklarını bildirdi. "Kısa sürede yeni teknik direktöMONTELLA rü açıklayacağız" ifadeleri kullanıldı.

BJELICA'DAN PETKOVIC HAMLESİ

Gelecek sezona umutla bakan Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Bordo-Mavililer, forvet mevkisine takviye yapmak için düğmeye bastı. Fırtına'nın teknik patronu Nenad Bjelica, D. Zagreb forması giyen Bruno Petkovic'in transferini istiyor.

BJELICA İKNA TURLARINDA

28 yaşındaki futbolcu için Zagreb'e Trabzonspor dışında başka bir kulüpten henüz önemli bir resmi teklif gitmedi. Zagreb ile aynı yerde kamp yapılacak olmasını da bir fırsat olarak gören Bjelica, bu süre içinde hem oyuncuyla hem de Zagreb Kulübü ile iletişime geçerek transferin sonuçlandırılmasına katkı yapacak.



TRANSFER SÖZÜNÜ ALDIK

Kayserispor'u çalıştıran Çağdaş Atan, "Transfer tahtasının açılacağı, yeniden hayaller kurabilecek kadro oluşturabileceğimiz sözünü aldık. Bu söz, kampa yeni kadromuzla girebileceksek anlam kazanacak" dedi.



JOSELU RESMEN REAL'DE

İspanyol devi Real Madrid, küme düşen Espanyol'dan 33 yaşındaki forvet Joselu'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. İspanyol golcü geçen sezon 17 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

EFELER'İN RAKİBİ ÇEKYA

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'de yarı finaldeki rakibi Çekya oldu. Filenin Efeleri, dörtlü final maçlarını 24-25 Haziran tarihlerinde Hırvatistan'ın Zadar şehrinde oynayacak.



BARTRA'NIN ROTASI İSPANYA

Geçen sezon Trabzonspor'da sıkça eleştirilen Marc Bartra'nın gelecek sezon takımda kalma ihtimali düşünük görünüyor. Real Betis'e dönmeyi planlayan 32 yaşındaki İspanyol futbolcu için bir bonservis bedeli belirlenmezken, yapılacak pazarlıklarda gerekli kolaylığın sağlanacağı ifade edildi.



BARIŞ ALPER'DEN 2 MAÇTA 2 ASİST

Türkiye Milli Takımı Galler'i 2-0 mağlup ederken, bu maça ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz 1 asist kaydetti. Ay-Yıldızlı forma ile son maçlarda ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üstüne çeken Yılmaz, Letonya ile oynanan maçta da 1 asist yapmıştı. Milli futbolcu böylece son 2 maçta 2 asistlik katkı sağlamış oldu.



CELTİC'TE RODGERS DÖNEMİ

İskoçya'nın dev ekiplerinden Celtic, Kuzey İrlandalı Teknik Direktör Brendan Rodgers ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı. Rodgers, 2016-2019 yılları arasında yine Celticte görev almıştı.



MBAPPE'Yİ ALMIYORUZ!

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Kylian Mbappe'yi transfer edecekleri iddialarına, "Mbappe'yi transfer etmeyececeğiz. Çünkü herkes onun nereye gitmek istediğini çok iyi biliyor" dedi.



NENAD CANAK TELEKOM'DA

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Erdem Can'dan boşalan başantrenörlük görevine Sırp çalıştırıcı Nenad Canak'ı getirdi. Başkent ekibi geçen sezon Erdem Can ile Euro Cup'ta final oynamıştı.



PROMES'E HAPİS CEZASI

Spartak Moskova'nın yıldız oyuncusu Quincy Promes, kuzenini bıçakladığı için 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. 31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda oynadığı 27 karşılaşmada 20 gol, 7 asist üretti.



ANİS BEN SLİMANE İDDİASI

G.Saray ve Lorient'in Tunuslu orta saha oyuncusu Anis Ben Slimane ile ilgilendiği iddia edildi. Danimarka Ligi ekiplerinden Brondby'de forma giyen 22 yaşındaki merkez orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.