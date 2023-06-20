Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Volkan Demirel görüşme odasına! Başkan Ali Koç Volkan Demirel ile bugün bir araya gelecek...

    Başkan Ali Koç iki teknik direktör adayından biri olan Volkan Demirel ile bugün bir araya gelecek. Yarın yönetim kurulunu toplayacak olan Koç, İsmail Kartal ve Volkan Demirel isimlerini kurmaylarının oylarına sunacak. İşte sizler için derlediğimiz 20 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Volkan Demirel görüşme odasına

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un cumartesi günü gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul'da "Yeni teknik direktörümüz camiayı bilen yerli bir hoca olacak" sözlerinin ardından Fenerbahçe'de 1. gündem yeni teknik adam oldu. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe'de 2 hoca adayı var. Bu isimler Volkan Demirel ve İsmail Kartal. Yine gelen bilgilere göre Başkan Koç bugün Volkan Demirel ile bir araya gelecek. Volkan Demirel'in fikirlerini öğrenmek isteyen Koç yarın yönetim kurulunu toplayacak. Bu toplantıda İsmail Kartal ile Volkan Demirel isimlerinin oylanacağı ifade ediliyor.



    KARTAL'DA ROTA HALİL&CASTELLETTO
    Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, iki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için odaklandı. Siyah-Beyazlılar, yerli kalitesini daha da artırmak için Halil Dervişoğlu'nun peşine düştü. Kara Kartal genç yıldızla her konuda anlaşmaya vardı.. 24 yaşındaki golcünün kulübü Brentford ile görüşmeler sürüyor. Halil, Galatasaray kariyerinde 45 karşılaşmada 8 kez fileleri havalandırmayı başardı. A Milli Takım'da ise 15 kez görev aldı. Beşiktaş'ın bir başka hedefi ise Fransa Ligi'nin köklü ekiplerinden Nantes'ta forma giyen 28 yaşındaki Kamerunlu stoper Charles Castelletto. Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek başarılı stoper için Fransız kulübüne resmi teklif yapıldı. Fransız medyası da Beşiktaş'ın bu transferi çok istediği ve Castelletto için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacağını yazdı.



    BEKA BEKA İÇİN GERİ SAYIM
    Beşiktaş, Nice'te forma giyen Beka Beka'yı satın alma opsiyonuyla bedelsiz kiralamak için Nice ile anlaşma sağladı. 22 yaşındaki oyuncu için son kararı Şenol Güneş verecek.



        SERGEN YALÇIN NEFTÇİ BAKÜ'YE
        Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sports TV'nin haberine göre, Neftçi Bakü, Sergen Yalçın ile her konuda anlaştı. Azeri ekibi 2 gün içinde 50 yaşındaki çalıştırıcı açıklayacağı da iddia edildi. CBC Sport muhabiri Elçin Cafarov, "Sergen Yalçın, özel uçakla Bakü'ye gelerek imza atacak. Yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak" dedi. Sergen Yalçın'ın menajeri Hakan Korkmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yurt içi ve yurt dışından teklif aldıklarını ve görüşmelerin sürdüğünü yazdı.



        OKAN KOCUK SAMSUNSPOR'DA
        Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Kırmızılı takıma veda etti. Tecrübeli eldivenin vedası sonrası Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor'a transferi açıklandı. Okan Kocuk kendisini 3 yıllığına Karadeniz ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.


        ARDA GÜLER'DEN TARİHİ GOL
        Avrupa kulüplerinin transferdeki gözdesi ve Türk futbolunun yeni yıldızlarından olan Arda Güler, yedek soyunduğu Galler maçına attığı golle damga vurdu. A Milli Takım formasıyla ilk golünü atıp siftah yapan Arda Güler, uzak mesafeden attığı enfes golle Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Stefan Kuntz'un taktiksel kararı ile yedek başladığı maçın 61. dakikasında Salih Özcan'ın yerine giren milli yıldız, attığı golün ardından büyük bir sevinç yaşadı. 18 yaşındaki yıldızın attığı gol sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Futbolseverler genç yıldız için, "Hakan Çalhanoğlu'nun haftalardır yapamadığını Arda yaptı. İyi ki varsın Arda" yorumlarını yaptı. Ayrıca Galler'e attığı golle birlikte Arda Güler, 18 yaş 114 gün ile A Milli Takım tarihinde resmi maç golü atan en genç oyuncu oldu.


            ERMENİSTAN YİNE KAZANDI
            EURO 2024 Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda Ermenistan sahasında Letonya'yı 2-1 yendi. Maçta Ermenistan'a 3 puanı getiren golleri 35'te Tiknizyan ile 90+1'de penaltıdan Barseghyan kaydederken, Letonya'nın tek golünü ise 67'de Savalnieks attı. Bu sonuçla Ermenistan 6 puana yükseldi. Letonya ise puanla tanışamadı.



            DZEKO'DA İŞLEM TAMAM
            Fenerbahçe Edin Dzeko transferinde geri sayıma geçti. Boşnak oyuncunun menajeri Alessandro Lucci, pazar günü Fenerbahçe Yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul'dan ayrıldı. Büyük oranda anlaşmanın sağlandığı bildirildi. Şu anda Bosna Hersek Milli Takım kampında olan Edin Dzeko'nun da önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Dzeko'nun 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Edin Dzeko bugün 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde J Grubu'ndaki Bosna Hersek-Lüksemburg maçında da forma giymesi bekleniyor. 37 yaşında ve 1.93 boyunda olan Dzeko'nun Inter ile olan sözleşmesi sona ermişti. Fenerbahçe Dzeko için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.



            GÖKHAN GÖNÜL FUTBOLU BIRAKTI
            Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen Gökhan Gönül, futbolu bıraktı. Gökhan Gönül yaptığı açıklamada, "Hatalar yaptım, kırdım, kırıldım, 25 yılıma bakarak, üzerimde emeği olan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum.



                ŞOK EDEN MONTELLA İDDİASI
                Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için geri sayıma geçilirken gazeteci Enver Aysever'den ilginç ve bir o kadar da önemli bir iddia geldi. İddiaya göre Başkan Ali Koç İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaşma sağlamıştı. Ancak cumartesi günkü mali genel kurulda tepkileri gören Ali Koç, bu kez Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün camianın içinden gelen yerli bir isim olacağını açıkladı. Fenerbahçe dün ise Montella ile anlaşmadıklarını bildirdi. "Kısa sürede yeni teknik direktöMONTELLA rü açıklayacağız" ifadeleri kullanıldı.

                BJELICA'DAN PETKOVIC HAMLESİ
                Gelecek sezona umutla bakan Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Bordo-Mavililer, forvet mevkisine takviye yapmak için düğmeye bastı. Fırtına'nın teknik patronu Nenad Bjelica, D. Zagreb forması giyen Bruno Petkovic'in transferini istiyor.

                BJELICA İKNA TURLARINDA
                28 yaşındaki futbolcu için Zagreb'e Trabzonspor dışında başka bir kulüpten henüz önemli bir resmi teklif gitmedi. Zagreb ile aynı yerde kamp yapılacak olmasını da bir fırsat olarak gören Bjelica, bu süre içinde hem oyuncuyla hem de Zagreb Kulübü ile iletişime geçerek transferin sonuçlandırılmasına katkı yapacak.


                TRANSFER SÖZÜNÜ ALDIK
                Kayserispor'u çalıştıran Çağdaş Atan, "Transfer tahtasının açılacağı, yeniden hayaller kurabilecek kadro oluşturabileceğimiz sözünü aldık. Bu söz, kampa yeni kadromuzla girebileceksek anlam kazanacak" dedi.

                JOSELU RESMEN REAL'DE
                İspanyol devi Real Madrid, küme düşen Espanyol'dan 33 yaşındaki forvet Joselu'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. İspanyol golcü geçen sezon 17 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

                EFELER'İN RAKİBİ ÇEKYA
                A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'de yarı finaldeki rakibi Çekya oldu. Filenin Efeleri, dörtlü final maçlarını 24-25 Haziran tarihlerinde Hırvatistan'ın Zadar şehrinde oynayacak.

                BARTRA'NIN ROTASI İSPANYA
                Geçen sezon Trabzonspor'da sıkça eleştirilen Marc Bartra'nın gelecek sezon takımda kalma ihtimali düşünük görünüyor. Real Betis'e dönmeyi planlayan 32 yaşındaki İspanyol futbolcu için bir bonservis bedeli belirlenmezken, yapılacak pazarlıklarda gerekli kolaylığın sağlanacağı ifade edildi.


                BARIŞ ALPER'DEN 2 MAÇTA 2 ASİST
                Türkiye Milli Takımı Galler'i 2-0 mağlup ederken, bu maça ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz 1 asist kaydetti. Ay-Yıldızlı forma ile son maçlarda ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üstüne çeken Yılmaz, Letonya ile oynanan maçta da 1 asist yapmıştı. Milli futbolcu böylece son 2 maçta 2 asistlik katkı sağlamış oldu.


                CELTİC'TE RODGERS DÖNEMİ
                İskoçya'nın dev ekiplerinden Celtic, Kuzey İrlandalı Teknik Direktör Brendan Rodgers ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı. Rodgers, 2016-2019 yılları arasında yine Celticte görev almıştı.


                MBAPPE'Yİ ALMIYORUZ!
                Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Kylian Mbappe'yi transfer edecekleri iddialarına, "Mbappe'yi transfer etmeyececeğiz. Çünkü herkes onun nereye gitmek istediğini çok iyi biliyor" dedi.


                NENAD CANAK TELEKOM'DA
                Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Erdem Can'dan boşalan başantrenörlük görevine Sırp çalıştırıcı Nenad Canak'ı getirdi. Başkent ekibi geçen sezon Erdem Can ile Euro Cup'ta final oynamıştı.


                PROMES'E HAPİS CEZASI
                Spartak Moskova'nın yıldız oyuncusu Quincy Promes, kuzenini bıçakladığı için 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. 31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda oynadığı 27 karşılaşmada 20 gol, 7 asist üretti.


                ANİS BEN SLİMANE İDDİASI
                G.Saray ve Lorient'in Tunuslu orta saha oyuncusu Anis Ben Slimane ile ilgilendiği iddia edildi. Danimarka Ligi ekiplerinden Brondby'de forma giyen 22 yaşındaki merkez orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Samsun’da zafer bizim! İşte gruptaki son durum
                Haberler Spor Volkan Demirel görüşme odasına! Başkan Ali Koç Volkan Demirel ile bugün bir araya gelecek...
                    loading
                    SON DAKİKA