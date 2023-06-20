Kanarya Denis Zakaria’ya kancayı taktı! Yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği masada...

Ön libero dışında stoper de oynayabilen Zakaria 48 kez İsviçre Milli Takım formasını giydi. Bu maçlarda 3 gol attı. Zakaria'nın sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istediği ve bu bakımdan Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği de ifade ediliyor.

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