Kanarya Denis Zakaria’ya kancayı taktı! Yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği masada...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek için önemli bir ismi gündemine aldı.
Sarı-Lacivertliler bonservisi Juventus'da olan ve geçtiğimiz sezonu hem Chelsea hem de Juventus'ta geçiren İsviçreli ön libero Denis Zakaria için harekete geçti.
İtalyan kulübü ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Denis Zakaria için menajeri ile olumlu geçen bir görüşme gerçekleştiği bildirildi. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Juve'nin kapısını çalacağı gelen haberler arasında.