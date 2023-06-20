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    Kanarya Denis Zakaria’ya kancayı taktı! Yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği masada...

    Fenerbahçe 6 numara pozisyonu için Denis Zakaria’yı gündemine aldı. Bonservisi Juventus’ta olan Zakaria için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği masada olacak.

    Zakaria hamlesi F.Bahçe’den

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek için önemli bir ismi gündemine aldı.

    Sarı-Lacivertliler bonservisi Juventus'da olan ve geçtiğimiz sezonu hem Chelsea hem de Juventus'ta geçiren İsviçreli ön libero Denis Zakaria için harekete geçti.

    İtalyan kulübü ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Denis Zakaria için menajeri ile olumlu geçen bir görüşme gerçekleştiği bildirildi. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Juve'nin kapısını çalacağı gelen haberler arasında.

        Güncel piyasa değeri 18-20 milyon Euro civarında olan Zakaria için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin de masaya getirileceği ifade ediliyor.

        Ön libero dışında stoper de oynayabilen Zakaria 48 kez İsviçre Milli Takım formasını giydi. Bu maçlarda 3 gol attı. Zakaria'nın sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istediği ve bu bakımdan Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği de ifade ediliyor.

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